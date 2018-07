Beindulhat az amatőr sportélet a katonatelepi központban

Egyre több lehetőséget biztosít a katonatelepi sportközpont a mozogni vágyóknak: tavaly ősszel adták át a műfüves focipályát, tavass­zal a futókört, és lassan befejezik a B33-as kosárlabdapályát is.

2015-ben alapította meg néhány, a városrészért tenni kívánó lokálpatrióta a Katonatelepi Sportegyesületet. Legfőbb céljuk – mint azt Szentesi Zoltán alelnöktől megtudtuk – egy komplex sport- és szabadidőközpont kialakítása Katonatelepen, a Platán utcában, ahol elsősorban nem a verseny-, hanem a tömegsportra koncentrálnak: a mozogni, kikapcsolódni vágyó helyiek igényeinek kiszolgálása áll a középpontban. A társadalmi munkát vállaló alapítóknak fontos célkitűzésük a közösségi élet fellendítése is különböző kulturális és gasztronómiai programokkal, idén már harmadik alkalommal szervezik meg a szüreti napot. A kis egyesületnek nincsenek szakosztályai, a taglétszáma egyelőre hatvan körüli. A havi tagdíj is elég jelképes: felnőtteknek 500, gyermekeknek és nyugdíjasoknak 300 forint.

Amilyen fiatal az egyesület, olyan nagy léptekkel halad a sportközpont kiépítése. Tavaly egy kis méretű, kerítéssel, valamint palánkkal és labdafogó hálóval körbevett műfüves focipályát adtak át a Platán utcában. A beruházás mintegy 29 millió forintba került, amelyből közel 9 millió volt az önkormányzati önerő, a többit a Magyar Labdarúgó-szövetség állta. Tavasszal egy rekortánborítású futókör következett. Ez a fejlesztés kicsit az ölükbe hullott a katonatelepieknek, hiszen a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program keretében Kecskemét egy futókörre nyert el pénzt, és a pálya eredetileg a Gyenes téren lett volna, ám az ott élők egy része nagyon elutasítóan állt a dologhoz. Mint arról a Petőfi Népe is beszámolt, nemtetszésüknek egy lakossági fórumon nyomatékosan hangot is adtak. Így a városvezetés más helyszín után nézett, pontosabban Katonatelep lépett előre a sorban, mint a futókört befogadni kész városrész. Az itt élők örültek a fejlesztésnek.

A sornak még nincs vége, a Magyar Kosárlabda-szövetség és a Kecskeméti KC támogatásával lassan befejeződik egy B33-as, ugyancsak műanyag borítású kosárlabdapálya építése, már csak a palánkokat kell felállítani (a B33 a kosárlabda három a három elleni változata). Szentesi Zoltántól megtudtuk: egyedül a futballpálya használatáért szednek óránként 3000 forint bérleti díjat, a futókör és a kosárpálya ingyenes.

Szentesi Zoltán határozott igennel válaszol arra a kérdésre, hogy egy külvárosban van-e igény futókörre. Elmondta, hozzá sok pozitív visszajelzés érkezett. Délutánonként egyre többen róják a köröket a pályán, köztük talán olyanok is, akik az utcán, a kemény betonon, az autók felverte porban nem szívesen sportolnának, így viszont kellemesebb körülmények között és az ízületeket jobban kímélő terepen mozoghatnak. Valahol éppen ezt szeretnék elérni, azaz, hogy azok a helyiek is kimozduljanak, akik nem egy versenyre készülnek, csak szimplán az egészségükért szeretnének tenni. A sportközpont egyébként most éppen nem mutat túl jó képet, a futókör belsejében óriási a gaz, de az egyesület éppen a napokban tervezi a gyomirtást.

Teniszpálya és főzőhelyek

Az egyesület nincs híján a jövőbeli terveknek, így elképzelhető, hogy egy-két éven belül teniszpályák is lesznek a központban, és épülnek öltözők is. Szentesi Zoltán hozzátette, gondolkodnak egy csapat elindításán is a megye hármas labdarúgó-bajnokságban, bár ehhez kellene egy futballpálya is. Kevesebb pénzt igényel néhány sütögető-főző hely kialakítása, ez szintén hozzájárulhat ahhoz, hogy egész családokat megmozgató eseményeket szervezhessenek.