Befőzőautomatákat kaptak a nagycsaládosok

Összesen nyolcvan befőzőautomatát kaptak ingyenesen három év garanciával a nagycsaládosok, a Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖKA) közreműködésével, a készülékek beszerzését adománnyal segítő magánszemélyek révén.

Hétfőn Hetényegyházán, a Naplemente Idősek Klubjában vehették át a befőzőautomatát azok a családok, amelyek a Nagycsaládosok Országos Egyesületének (NOE) felhívására jelentkeztek, hogy szeretnének egyet a készülékből. – A nyolcvan darab automata összesen ötmillió forintba került, az összeg magánszemélyek adományaiból gyűlt össze – mondta el Csizmadia László, a CÖKA elnöke. Hozzátette: egyik legfőbb missziójuknak tartják, hogy az embereknek segítsenek, a korszerű gyermekélelmezésen és a kisvállalkozókon kívül a nagycsaládosokra is szeretnének koncentrálni.

Kardosné Gyurkó Katalin, a NOE elnöke köszönetet mondott a CÖKA-nak és az önkormányzatnak is a felajánlásért és a támogatásért. Az egyesület tagjai nagy örömmel fogadták a lehetőséget, óriási volt az érdeklődés, a lista három nap alatt betelt. A NOE elnöke azt is hangsúlyozta, hogy a megajándékozott családokban az automata segíthet feleleveníteni a befőzés élményét, a fiatalabb generáció is megtanulhatja a fortélyokat, és házilag tápláló és finom befőttek, pürék és gyümölcslevek készülhetnek. Szemereyné Pataki Klaudia kecskeméti polgármester is méltatta a kezdeményezést, reményének adva hangot, hogy minél többen fognak csatlakozni az adományozókhoz.

Az átadott automaták működését a gyártó Weninger Bt. képviselői a helyszínen be is mutatták, kiemelve, hogy a befőzéshez nincs szükség tartósítószerre. A megmosott és tetszés szerint ízesített gyümölcsöt, zöldséget csak bele kell tenni az üvegbe, az üveget a készülékbe, majd elindítani a kiválasztott programot, és fél óra múlva kész is a befőtt.