Befejezték a félegyházi műemlék szélmalom felújítását

Befejeződött a Kiskun Múzeum udvarán álló Pajkos-Szabó féle műemlék szélmalom felújítása. Az ország egyetlen megmaradt alul hajtós, kétköves, tornyos szélmalma a Malmok útja című projekt részeként újult meg.

Végállomásához érkezett a Malmok útja kétéves projekt, melynek során öt településen több malmot és őrlőszerkezetet is felújítottak. Ezekről a fejlesztésekről számoltak be csütörtökön a Kiskun Múzeumban megrendezett szakmai fórumon. Elhangzott, hogy a Malmok útja című projektet öt partnerrel közösen valósította meg a félegyházi Kiskun Múzeum. Mind az öt település büszkélkedhet ugyanis valamilyen malommal. Így Kiskunfélegyháza mellett Hódmezővásárhely, az Ópusztaszeri Nemzeti Történelmi Emlékpark, Kikinda, Félegyháza szerb testvérvárosa, illetve a szintén szerbiai Orom település csatlakozott a pályázathoz. A kezdeményezés célja volt továbbá az is, hogy bemutassák, az elvetett magból hogyan kerül az asztalra a mindennapi kenyerünk.

A szakmai találkozón elsőként Mészáros Márta, a Kiskun Múzeum igazgatója számolt be a félegyházi fejlesztésekről. Elmondta, a Pajkos-Szabó féle szélmalom 1860-ban épült és rá száz évre telepítették át a Kiskun Múzeum udvarába. A malom állagmegóvása viszont mindig nagy gondot jelentett a múzeum számára. A rekonstrukcióra végül egy határon átívelő uniós pályázat adott lehetőséget – részletezte Mészáros Márta, aki azt is elmondta, hogy a műemlék rekonstrukciójához nem volt egyszerű feladat kivitelezőt találni. Végül egy helyi vállalkozás, a Bács-Ép-Generál Kft. vállalta a szélmalom felújítását. A beruházás során a műemlék kívül-belül megújult és végre a helyére került a malom új vitorlaszerkezete is – sorolta az igazgatónő.

Arról is beszámolt, hogy az elnyert támogatásból eszközfejlesztésre is futotta, konferenciákat és szakmai találkozókat is szerveztek, illetve egy vándorkiállítás is készült, amely a projektben felújított malmokat – a félegyházi Pajkos-Szabó féle szélmalmot, az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban található Szentes-donáti szélmalmot, a Mindszenti falazott széldarálót és a Röszkei járgányos paprikadarálót, a Hódmezővásárhelyen található Papi féle felülhajtós szélmalmot, a Kopáncsi Tanyamúzeumban található Mártélyi széldarálót, a nagykikindai szárazmalmot és az oromi Bajúsz-Kovács féle szélmalmot – mutatja be. A projekt végső célja, hogy a Malmok útját bejárva minél többen ismerjék meg múltunk ezen féltve őrzött kincseit.