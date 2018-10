Becsípett-e mind a három színésznő, és egyáltalán ki vezetett?

Ismét viharos és könnyfakasztóan humoros párbeszédeket hozott a színészek által eljátszott büntetőper hétfőn a Kecskeméti Törvényszéken. A rögtönzött előadást két osztálynyi gimnazista figyelte. Nem volt könnyű dolga a tárgyalást vezető fogalmazónak.

– Bírónő, ha kéri, tudok ám színházjegyeket szerezni! – rohant oda Danyi Judit – a fiktív büntetőügy szerinti nevén Jajongó Judit – a bírót alakító dr. Csontos Zsuzsanna fogalmazóhoz, újabb nagy derültséget keltve a Kecskeméti Törvényszék dísztermében. Nem ez volt az egyetlen olyan jelenet, amikor a Katona József perszimulációban résztvevő színészei – Csapó Virág, Danyi Judit, Märcz Fruzsina, Hegedűs Zoltán és Pál Attila -, valamint Szabó Dorottya egyetemi hallgató teljesen meglepő fordulattal álltak elő a perben, így a büntető ügyszakos fogalmazónak minden tudására szüksége volt, hogy rendet tudjon tartani és le tudja vezetni a tárgyalást, miközben tisztázni próbálja a meglehetősen kusza vallomások ellenére a tényállást. Csontos Zsuzsanna dolgát nehezítette az is, hogy a törvényszék dísztermében vezetői kollégái, jópár újságíró, fotós és operatőr, valamint a Nyitott bíróságok program keretében két osztálynyi diák figyelte a történéseket (ezúttal a Kecskeméti Református Gimnázium tizenkettedikes tanulói).

A színészek a már tőlük megszokott profizmussal és átéléssel alakították a büntetőügy szereplőit (közülük többen is rendszeres résztvevői a bírósági perszimulációnak, amely az országban egyébként egyedülálló, eddig csak a Kecskeméti Törvényszéken volt példa színművészek felkérésére). A sztori vázát, a vádiratot és a nyomozati vallomásokat előre megkapták, élettel, színekkel és poénokkal viszont ők töltötték meg a keretet.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Ezúttal az ittas vezetés egyébként cseppet sem szívderítő problémája volt a fókuszban, mert mint azt dr. Sárközy Szabolcs, a törvényszék sajtószóvivője elöljáróban elmondta: Bács-Kiskun megyében rendkívül magas azon eseteknek a száma, amikor a sofőr alkoholfogyasztás után úgy dönt, volán mögé ül, úgyhogy muszáj erről a jelenségről beszélni. A törvényszék szórakoztató formában ugyan, de a hétfői nap során arra is fel akarta hívni a diákok figyelmét, hogy a vezetői engedély nem kevés felelősséggel is jár.

A színésznők az elképzelt perben is színésznők voltak. Az ügyészség szerint április 1-jén a vádlott Vádolt Virág (alakította: Csapó Virág), és két barátnője, Fufrus Fruzsina (Märcz Fruzsina) és Jajongó Judit (Danyi Judit) a Színház a világ, tubicám kocsmában kártyáztak és italoztak, és Virág pontosan meg nem határozható számú Aperol Spritzet küldött le. Majd az asztalra borulva elaludt, de barátnői kérésére kocsiba ültek, és elindultak Piripócsra. Közben viszont a rendőrök, Police Attila (Pál Attila) és Zsaru Zoltán (Hegedűs Zoltán) – miután látták, hogy a Volvo szlalomozik az úton – megállították a színésznő-triót. A sofőr Virág nem fújta meg a szondát, a vérvizsgálatok azonban igazolták ittasságát. Ez volt a nem túl bonyolult alapszituáció, amelyet aztán a színésznők alaposan megkevertek: egymásra vallottak, összevesztek, állították, hogy a “kancsal zsernyák urak” nem is látták jól, ki kormányozta az autót, majd váratlanul szót kért Zsaru Zoltán lánya is, aki meg kijelentette, hogy édesapja nem is dolgozott az ominózus délutánon. A végén Fruzsina magára vállalta volna a bűnösséget, de ezt a vallomást már dr. Csontos Zsuzsanna nem vette figyelembe, és kihirdette az ítéletet: eszerint Virág 500 ezer forint pénzbüntetést kapott, és 10 hónapra eltiltották a vezetéstől.

Nagy kihívás a fogalmazónak

A perszimuláció egyfajta próba a fogalmazók, titkárok számára, hogy mennyire tudnak határozottan, pörgősen tárgyalást vezetni, úgy kérdezni, hogy minden körülményre fény derüljön, a vallomásokat összevetni, és nem utolsósorban képesek-e rendet tartani, megfegyelmezni a per szereplőit. Csontos Zsuzsanna kérdésünkre elmondta: nehéz volt felkészülnie, mert fogalmazóként még nem tárgyal büntetőpereket, ráadásul soha nem volt ekkorra (hetven-nyolcvan fős) hallgatósága.

– Természetesen izgultam előtte, de ahogy elkezdődött, elmúlt a feszültség. Nagyon sok meglepő fordulattal álltak elő a színészek, megpróbáltam ezeket megfelelően és gyorsan lereagálni. Aki bíró szeretne lenni, annak pont az ilyen helyzetek kezelését kell megtanulnia. Biztosan nem felelt meg maradéktalanul a tárgyalás levezetése az új büntetőeljárási törvény rendelkezéseinek, csak bízni tudok abban, hogy nagy hibát nem vétettem – mondta szerényen a hamarosan szakvizsgára készülő Csontos Zsuzsanna, akit vezetői kollégái megdicsértek a perszimuláció végén.

Szeretik a gimisek

A hétfői fiktív perre a református gimnázium két végzős osztálya érkezett. Az egyik osztályfőnöke, Áipli Erika kérdésünkre elmondta: a tanulók örömmel fogadták az ötletet és jöttek a törvényszékre.

– Kíváncsiak a bírósági tárgyalásra, hiszen nem mindennapos, hogy ilyet láthatnak. Korábban is volt már iskolánkból egy-egy osztály a perszimuláción, és élményekkel, tapasztalatokkal gazdagodva tértek vissza, ezért úgy gondoltuk, ezúttal is hasznos lehet a részvétel – tette hozzá Áipli Erika.