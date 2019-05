Megmaradni a szülőföldön, megtartani a szlovák kultúrát az ősök vallását, a 300 éves felvidéki szlovák nyelvet, ellenállni az áttelepülés csábító ígéreteinek. Ehhez kellett bátorság az elmúlt évezredben. Ennek következtében maradhatott ma Kiskőrös szlovák gyökerű, mentalitású város.

Hogy miként is sikerült megőrizni mindezt? Kiderül a „Bátorság kell a hűséghez” című könyvből, amelyet szombat este mutattak be Kiskőrösön. Kiállítás, fogadás szlovák ételekkel és helyi borokkal, majd könyvbemutató. Ez volt a menetrend a helyi művelődési házban. Péntek este lett kész Gmoser Györgyné Zsuzsa néni elmúlt hónapokban megírt könyve, amely ismertetőjén több száz ember vett részt. A rendezvényen műsort adott a helyi fúvós zenekar, az óvodások szlovákul tanuló csoportja, a mazsorett csoportok egyike, a helyi néptáncosok és a Kóbor Zengő zenekar tagjai. A helyi kiskőrösi szlovák szervezet vezetője a XX. századi kiskőrösi szlovákság történetéből villantott fel érdekes pillanatokat, miután Domonyi László polgármester méltatta Zsuzsa néni könyvét. A szerző a korábbi Vasvári Pál Általános Iskolából ment nyugdíjba igazgató-helyettesként. A fél várost tanította, ismerte a családokat jól. Hogy mitől különleges a könyv? Nincs szó tudományos összefoglalásról, nagy ívű történelmi elemzésről. Zsuzsa néni, életképeket, történeteket ír le. Mint szlovák anyanyelvű némelyiket közzétette szlovákul is. A könyv nagyon sok képet tartalmaz, amelyeken a ma a városban élők családjai láthatóak. A kiadvány különlegessége, hogy több tucat lekottázott szlovák dalt is tartalmaz, melyet a városban gyűjtöttek össze.