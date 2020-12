A bajai ápolónő is átélte a koronavírus-fertőzés gyötrelmeit

A koronavírus-járványt a fiatal ápolónő, Ignácz Barbara is átélte, volt a kiskunhalasi Covid-kórházban is, ma már meggyógyult, és újra végezheti hospice-tevékenységét. Erre az adventi időszakban fokozottan szükség van. Ignácz Barbarát a járvány alatt megélt megpróbáltatásokról és az ápolói munkájáról kérdeztük.

Ignácz Barbara 22 éve dolgozik az egészségügyben és 10 éve a Dél-Bács-Kiskun megyei Hospice Szolgálatnál, a daganatos betegeket ápolja. Kezdetben még orvoslátogató volt, de annyira megszerette a hospice-munkát, hogy ma már többet jár a betegekhez. Jelenleg 16 alkalmazott vesz részt a szolgálatnál a hospice-ellátásban, nővér, gyógytornász, onkológus, mentálhigiénikus és lelkész is van közöttük. Most, a koronavírus-járvány idején is

rendszeresen járnak a végstádiumban levő betegekhez.

– Az elején nagyon megviselt, volt olyan, hogy egy haláleset után fél napig csak ültem a kádban és zokogtam, mert nagyon hozzám nőnek a betegek, és nemcsak ők, a családjuk is. Egy idő után átértékeltem magamban az egészet, és mindig arra gondolok, hogy soha nem tudhatjuk, hogy mi fog történni velünk vagy a hozzátartozóinkkal. Úgy látom, a daganatos betegségek beleivódtak a mindennapjainkba, és mindig az jut eszembe, hogy kell valaki, aki majd odaül az ágyunk mellé és a kezünket fogja. Bízom abban, hogy majd akkor is lesz egy ilyen ember, akinek ilyen érzései vannak, mint nekem. Hihetetlen dolgok vannak ebben a hivatásban, és én nagyon szeretem – vallja a fiatal ápolónő, aki nemrég átesett a koronavírus-fertőzésen.

Ignácz Barbarának van egy alapbetegsége, krónikus vastagbélgyulladása, és az első napokban azt hitte, hogy az újult ki. Két nap múlva, amikor nem tudott felállni, a kád mellett ülve fürdette a gyerekeit, gyanakodni kezdett. A következő nap reggelén elment az ízérzékelése és a szaglása. Addigra már nagyon-nagyon gyenge volt, ezért bevitték a Bajai Szent Rókus Kórházba.

Egy gyorstesztet végeztek, majd kiderült, hogy Covid-pozitív.

A bajai kórházból a kiskunhalasi járványkórházba szállították.

– Rengeteg bajai volt a kiskunhalasi Covid-kórházban, ez jó volt. De legfőképpen az, hogy nagyszerűek voltak az orvosok, az ápolók. Gyuláról is voltak ápolók, ők is nagyon körültekintően kezeltek. Nem kerültem lélegeztetőgépre, nekem inkább hasi görcseim voltak és sokat hánytam. Elmondhatom, hogy minden segítséget megkaptam a gyógyuláshoz.

A kollégák szaktudását és az eszközbeli felkészültséget semmi nem kérdőjelezheti meg.

Mindenük van, minden biztosítva van, védőfelszereléssel is el vannak látva. Tulajdonképpen nagyon pozitív csalódás volt, mert rosszabbat vártam és nagyon jó élményem van velük kapcsolatban – idézte fel a kiskunhalasi kórházban töltött időt Barbara. Egy hétig volt a halasi kórházban, összesen három hétig tapasztalt koronavírusos tüneteket. Miután felgyógyult, és elkezdett újra dolgozni, bevásárolni, elképedve figyelte az embereket, akik nem veszik komolyan a járványt.

– A szomorú az, hogy még mindig nem veszik komolyan az emberek. Mi szigorúan vesszük, az egyik gyereknek ma folyt az orra, én a szüleimhez nem megyek pont ezért. Nem tudhatjuk, hogy ki a vírushordozó. Nem tudjuk, hogy elkapták-e vagy átestek-e rajta. Lehet, hogy éppen ezért külön töltjük a karácsonyt is. Már említettem édesanyámnak, hogy idén talán nem együtt karácsonyozunk, tele lett a szeme könnyel. Mondtam neki, hogy mi jövőre is szeretnénk hozzájuk járni, ezért tartjuk be ezeket a dolgokat – mesélte Ignácz Barbara. Azoknak, akik még mindig nem tartják be az előírásokat és nem veszik komolyan a koronavírust, azt üzeni: legyenek tudatosabbak, mert ijesztő látvány egy koronavírustól szenvedő beteg.

Barbara úgy véli, érdemes lenne megnézniük a fiatalokat, akik fulladnak és a levegőért küzdenek. A hasi görcsök és a kiszáradás is el­viselhetetlen.

– Én sem gondoltam, hogy ilyen súlyos tüneteket okoz a koronavírus, azt hittem, majd lábon biztos kihordom. Hát nem így lett. Már tudom, hogy nagyon komoly dologról van szó – vallotta be Ignácz Barbara hospice-ápoló.