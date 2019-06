Barackpálinka és borfesztivállal indítják a nyarat

Június 15 és 23. között negyedik alkalommal rendezik meg a Kecskeméti Barackpálinka és Borfesztivált a főtéren. Kilenc napon át több mint hetven zenei, családi és gasztronómiai programból válogathatnak a fesztiválozók.

A hírös város környékének gyümölcstermesztő, pálinkafőző, borkészítő és vendéglátóipari hagyományaira épülő gasztrofesztivál fókuszában a barackpálinka és bor kultúra áll, de emellett gyermek és ifjúsági programokat is szerveznek, esténként pedig neves együttesek és feltörekvő fiatal formációk zenélnek. A részletekről szerdán tartottak sajtótájékoztatót a szervező Hírös Agóra kulturális központban. Elsőként Szappanos Benedek, a Hírös Agóra külső kapcsolatokért felelős vezetője köszöntötte a sajtó képviselőit, majd dr. Homoki Tamás alpolgármester és Bak Lajos, a Hírös Agóra igazgatója szólt.

– Ez lesz a nyárindító bulis fesztivál, újra megtelik élettel a főtér, jó hangulat uralkodik majd, a jó időben pedig bizakodunk. A gasztrofesztivál két főszereplője a bor és a pálinka, de elmaradhatatlanok a környék jellegzetes ételei, és lesznek kézműves sörök is. A zenei kínálat sokszínű. Mindenképpen kiemelném a Fish, a Magashegyi Underground és a Vad Fruttik együttes koncertjét, valamint a helyi zenekarokot, így a Livingroom, a BarIsOn, a HangoverFriends fellépéseit. Más zenei stílusok is helyet kapnak: hallható majd Rákász Gergely, Szécsi Pál emlékkoncerttel Gergely Róbert, lesz nótaest, népi és folklór zene is – tette hozzá.

Az alpolgármester emellett szólt a főtéri beruházásokról, melyek hatással vannak a fesztiválra.

– Zajlik a városháza, a református templom és a Nagytemplom felújítása, egymást érik az állványok. Emellett tavasszal számos pontján föltúrták a szakemberek a főtér burkolatát, korszerűsítették a világítástechnikát és a víziközműveket. Mindezek eredménye, hogy a fesztiválozókat és a kiállítókat jobb infrastrukturális háttér fogadja – részletezte.

Bak Lajos beszédében kitért az újdonságokra, a társszervezőkre és a kiállítókra.

– Az eddigi hat nap helyett kilenc napon át tart idén a fesztivál. Tavaly 40 ezres látogatottságunk volt, bízunk benne, idén ezt túlszárnyaljuk. Szintén újdonság, hogy a főtéren folyó beruházások miatt kisebb a mozgásterünk, így csak egy színpadot állítunk fel, a Lordok háza felőli részen. A sok állvány miatt fokozottan figyelünk arra, hogy mindenki betartsa a fesztivál házirendjét, ebben a saját biztonsági szolgálatunk mellett a kecskeméti rendőrkapitányság is segítségünkre lesz – jegyezte meg.

A fesztivál ideje alatt a közönség 12 hazai borvidék 73 kiállítójának 230 borát, és 11 pálinkafőzdéjének 90 pálinkáját kóstolhatja meg.

A fesztivál nemcsak a bor és pálinka kulturált fogyasztásáról szól. Nagyon sok kísérő programot is szerveznek, a gyermek és ifjúsági műsorokon túl a Nemzeti Agrárkamara, a Mathiász János Borrend és a Kunsági Női Borrend is több programmal készül.

– Tekintettel vagyunk a főtér környékén élők nyugalmára is. A koncertek minden este 11 órakor befejeződnek, a fesztivál pedig éjfélkor bezár – mondta végül Bak Lajos.