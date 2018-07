Balázs István remekül tippelt, ő nyerte a fődíjat

A Petőfi Népe foci-vb-tippjátékának fődíját Balázs István nyerte. Olvasónk nem nagy sportrajongó, a játékot inkább kihívásnak tekintette. A döntőben a horvátoknak szurkolt.

A Petőfi Népe foci-­vb-s nyereményjátékán fordulónként kellett megtippelni a játékosoknak a továbbjutó csapatokat. Minden fordulóban a legjobban tippelő játékos négy tálca sört vihetett haza, a második helyezett három, a harmadik két tálca sörrel gazdagodott. A négy fordulóban a játékosok között összesen 36 tálca, azaz 864 doboz sört osztottunk ki. Köztük a kecskeméti Balázs Istvánnak, akire a fődíj sorsolásakor ismét rámosolygott a szerencse. Nyereménye egy tálca sör, és a támogató Pécsi Sörgyár sörös ajándéktárgyai voltak.

– Alig akartam elhinni, hogy ismét nyertem. Először arra gondoltam, biztos a korábbi nyeremény kapcsán keresnek. Amikor tudatosult bennem, hogy Fortuna kegyeltje lettem, nagyon megörültem – elevenítette fel a nyereményről szóló telefonértesítést Balázs István. – A második fordulóban nyert három tálca söröm jó része már elfogyott, jutott belőle a családnak, illetve nekem és barátaimnak.

Balázs István hűséges olvasója lapunknak. A futballért nem annyira rajong, de a világbajnokság mérkőzéseit figyelemmel kísérte. Nem mindig ült le meccset nézni, de az összefoglalókat nyomon követte. Eleinte a belgáknak szurkolt, majd amikor kikaptak a franciáktól, a döntőben már a horvátoknak drukkolt.

– A horvátok végig jól játszottak, a srácok megérdemelték volna a végső győzelmet, a világbajnoki címet. Remek teljesítményt nyújtottak meccsről meccsre a pályán. Sajnos, a döntőben balszerencsések voltak. Jó lenne, ha egyszer a magyaroknak is így szurkolhatnánk egy világbajnokságon, de tartok tőle, ez az én életemben már nem történik meg – tette hozzá.

Olvasónknak nyugdíjas építészként minden reggel van ideje a Petőfi Népe átolvasására. Kedveli az újságot, nincsenek kedvenc rovatai, szereti az egészet átnézni, így tájékozódik a városban, a megyében, a nagyvilágban történtekről. Emellett nagy rejtvényfejtő. Általában kedd reggelenként vásárol meg egyszerre több újságot. Rögtön megfejti a pályázatos rejtvényeket, és délután már postára is adja a megfejtéseket. Szereti a Petőfi Népe rejtvényújságát is, melyet szintén kedden kap kézhez az újsággal együtt.

– Nagyon szeretek játszani, többször nyertem már. Mindig figyelem a különböző lehetőségeket. A kisebb nyeremények mellett volt néhány értékesebb is. Például a nyolcvanas években az Útitárssal tíz rúd téliszalámit, a kilencvenes években a Fakanállal egy 250 ezer forint értékű lábaskészletet nyertem. A Petőfi Népénél is többször volt szerencsém. Könyveket és újság-­előfizetéseket kaptam nyereményként. Most pedig a foci-­vb-játékon egymás után kétszer nagyobb sörmennyiséget. A fődíjjal járó söröknek és sörös ajándékoknak lesz helye. A barátaimmal nem a sportesemények miatt találkozom, mi bármikor szívesen leülünk beszélgetni, akár egy film kapcsán is. Így a most átvett sörök jó helyre kerülnek – mondta nevetve.

Nem használ segítséget

Balázs István játék- és rejtvényszeretete gyermekkoráig nyúlik vissza. Már kisiskolásként a Képes nyelvmester rejtvényét megoldotta és beküldte. Végül azt is elárulta: a rejtvények megfejtéséhez nem használ segítséget, az évek alatt annyi tudást felhalmozott, hogy szinte mindenre tudja a választ. Az viszont gyakran előfordul, hogy egy-egy megfejtés, vagy a rejtvényhez tartozó sztori felkelti a figyelmét, és az interneten a témában tovább bővíti a tudását.