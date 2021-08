Baján is visszaesett a védőoltások száma

Több kérdés merül fel az utóbbi időben a koronavírussal kapcsolatban. A külföldi adatok szerint nőnek az esetszámok. Dr. Könyves László, a Bajai Szent Rókus Kórház endokrinológusa szerint a védekezés továbbra is a távolságtartás, arcmaszkviselés mellett az immunrendszerünk erősítése lehet, a védőoltás mellett.

Dr. Könyves László elárulta: – Tőlem mindenki azt kérdezi, hogy lesz-e negyedik hullám. Nyugat-Európában, illetve a világ számos országában van egy ismét emelkedő koronavírusos esetszám, és korábban is azt láttuk, hogy ami ott megtörténik, az idővel begyűrűzik hozzánk is. Tehát várható, hogy nálunk is meg fog emelkedni a covidos esetszám. A pontos idejét persze nem lehet megmondani, de várható, hogy ez meg fog történni. Tőlünk nyugatabbra a delta- vagy indiai variáns okozza most már az új betegségek többségét, és várhatóan Magyarországon is ez a jóval fertőzőbb vírusvariáns fog elterjedni és kiszorítja a hagyományos variánst – mondta a baon.hu-nak Könyves László.

A védekezés továbbra is a távolságtartás, arcmaszkviselés mellett az immunrendszerünk erősítése lehet, a védőoltás mellett, jelentette ki a szakember.

A D-vitamin-pótlás majd ősztől újra aktuális lesz, most még a Nap által begyűjthetjük.

Vannak is adatok arra vonatkozólag, hogy a megfelelő szintű D-vitamin a vérünkben egyfajta immunerősítést is biztosít, és természetesen a védőoltás is.

– Magyarországon a lakosság 55 százaléka felvette a védőoltást, de mostantól kezdve új jelentkezők nem igazán vannak, itt, Baján sem. Van egy elszánt réteg, aki semmi áron sem szeretné felvenni különböző okok folytán a védőoltást, pedig azt gondoljuk, hogy a hagyományos vírusvariánsok ellen mindenképpen a leghatásosabb védelmet a védőoltás felvétele biztosítja. De az új típusú vírus ellen is valamilyen szintű védettséget biztosít – hangsúlyozta Könyves László.

– A külföldi adatok szerint nőnek az esetszámok. Növekedés figyelhető meg, viszont azt közölték, hogy jóval kevesebb a súlyos eset, és a halálesetek száma is kevesebb. Míg korábban, amikor nem volt oltott az izraeli lakosság, a Covidot elszenvedő betegek négy százaléka vált súlyos beteggé, ez most egy százalék. Ezt most más ország adataiból is tudjuk, hogy például Angliában is 40 ezres az új esetszám naponta, ez a PCR-pozitív eseteket jelenti, ugyanakkor a súlyos és a halálesetek száma nem alakul rosszul, kisebb arányban betegednek meg súlyosan. Mondhatjuk, hogy sokaknál enyhe lefolyású betegségként zajlik a Covid, és megfigyelhető, hogy a társbetegséggel rendelkezőknél esélyes, hogy ez az új variáns – ha be is vannak oltva – esetleg súlyos betegséget okoz. Tehát nem mondhatjuk ki egyértelműen, hogy biztosan véd a védőoltás az új variáns okozta megbetegedés ellen, de arányaival jóval kevesebbek a súlyos esetek az oltottaknál. Maga a Covid csak részben azért ártalmas, mert a szöveteket pusztítja, a fő Covid-ártalom az az általa kiváltott immunrendszeri válaszból fakad. Tehát, hogy nem a vírus, hanem az ellene fellépő immunválasz pusztít szöveteket. Sokan ebbe halnak bele, adott esetben súlyos immunreakciókba. A Covid nemcsak a tüdőt támadja meg, hanem a szívet, a májat, az emésztőrendszert, és trombózisos szövődményeket okoz. Ezeknek a megbetegedéseknek egy része szintén az immunreakciónak köszönhető. Ebből adódóan nem kell azon meglepődni, ha a védőoltás, ami szintén immunválaszt vált ki, adott esetben, de ritkábban, mint a Covid-fertőzés, bizonyos betegségekre hajlamosít – tudtuk meg a szakembertől. Az AstraZenecánál a trombózishajlamot említették, a Pfizernél szívizomgyulladás fordult elő.

Dr. Könyves László szerint mérlegre kell tenni, hogy hány életet tudunk megmenteni a védőoltással, illetve milyen egészségkárosodásokat szenvednek el a védőoltásoktól.

– Egyelőre azt gondoljuk, hogy a várható előny jóval nagyobb, mint a lehetséges kockázat, de sajnos nem lehet ezt kizárni úgy, hogy bizonyos esetekben igenis óvatosnak kell lenni. Adott esetben ki is védhető a trombózis, egy kis vérhígító alkalmazásával a vakcina felvételét követően – mondta el Könyves László.

