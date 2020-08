Bajai, uszódi és vadkerti lovas is szerepel a Nemzeti Vágtán

A bajai Németh János nyerte vasárnap a gyenesdiási Faludi-síkon tartott Festetics-vágtát, a Nemzeti Vágta eredetileg augusztus 16-ra meghirdetett, de a rossz időjárási körülmények miatt akkor elhalasztott előfutamát – tájékoztatta a főszervező a Magyar Távirati Irodát.

Varga Zoltán arról számolt be, hogy tíz felnőtt és kilenc gyerek állt rajthoz lovával. A kishuszárok közül az uszódi Varga Maja másodikként haladt át a célon, így ő is kvalifikálta magát a budapesti versenyre. Korábban a Bakonyi Vágtáról a Nemzeti Vágtára továbbjutott a soltvadkerti Somogyi József is.

A Nemzeti Vágta előfutamait országszerte nyolc településen tartják. Minden helyszínről az első négy helyezett felnőtt, illetve az első két kishuszár indulhat a budapesti döntőben október 10-én és 11-én a Hősök terén.

Az eddigi előfutamok után augusztus 29-én Érden, 30-án Hernádkak-Belegrádban, szeptember 12-én Sarkadon, 19-én Hevesen, 26-án pedig Vácdukán rendeznek még előfutamot. A négy határon túli – vajdasági, felvidéki, muravidéki és székelyföldi – elővágta rendezői három-három település lovasát küldhetik októberben a Hősök terére.