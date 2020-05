Baja újranyitja a piacot

Pénteken újranyitják a helyi piacot, jelentette be kedd este Nyirati Klára polgármester.

Közösségi oldalán arról számolt be, hogy pénteken az idősebbek szerezhetik be a termelői árucikkeket, szombaton a fiatalabbak vásárolhatnak, szerdán 9-ig az idősek, utánuk pedig a fiatalabbak léphetnek be a piacra. Ehhez feltétetel lesz a kézfertőtlenítés, a maszk használata, a szociális távolság megtartását pedig a közterület-felügyelők ellenőrzik.

A város vezetője bejelentésekor azt is hangsúlyozta, hogy a közösségi médiában számos megtévesztő információkat terjesztő csoport működik, ezért mindenkinek azt ajánlja, hogy hiteles forrásból tájékozódjon.