Bács-Kiskunnal ismerkedtek a turisztikai újságírók

Az egészségturizmus fejlesztése az egyik fő célkitűzése a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzatnak, amit egy szerb–magyar projekt révén is népszerűsítenek.

A program keretében, a múlt hétvégén magyar turisztikai szakírók ismerkedhettek a megye látnivalóival, mert a gyógyászati lehetőségek mellett a testi-lelki feltöltődés fontos az idelátogatóknak.

Az újságírók több jó gyakorlatot is megismerhettek, többek között jártak Bugacon, Jakabszálláson, Tiszakécskén, Hajóson és a Lakitelek Főiskolán is. Kiskunhalason a hungarikumok közé tartozó halasi csipke történetét Szécsiné Rédei Éva, a Csipkeház vezetője mutatta be a vendégeknek, akik sok érdekességet is hallhattak az állami, protokollajándékok között szereplő kézműves remekekről. Halason a városháza kilátóvá alakított tornyát is megnézték, majd borkóstolón is jártak.