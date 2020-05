Bács-Kiskunban közel ezer főt tesztelnek koronavírusra

Három napig a megye 26 településén várják koronavírus-tesztre azt a 954 főt, akik előzetesen értesítést kaptak az országos szűrővizsgálatban való részvételre. A mintákat Bács-Kiskunban is a Szegedi Tudományegyetem munkatársai gyűjtik be.

A napokban országos szűrővizsgálat indult, amelynek célja, hogy a szakemberek pontos képet kapjanak az új koronavírus-járvány kiterjedéséről, a fertőzöttek valós számáról. A reprezentatív mintán végzett tesztelésen a KSH statisztikusai segítségével véletlenszerűen kiválasztott 17 778 fő meghívásos alapon vesz részt, 14 év felett minden korosztályból. A minták 16,4 százalékát a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) munkatársai gyűjtik be a régióból, vagyis Jász-Nagykun-Szolnok, Békés, Csongrád és Bács-Kiskun megyékből. A vizsgálatokat a régióban az SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központja szervezi. Az egyetemről 15 négyfős munkacsoport járja a régiót; orvosok, ápolók, asszisztensek és rezidensek, ők gyűjtik be a mintákat. Előre meghatározott helyszínekre és időpontokra várják azokat, akiket előzetesen levélben és adott esetben telefonon értesítettek az önkéntes és ingyenes tesztelésről.

Bács-Kiskunban 26 településről összesen 954-en kaptak felkérést, ők „képviselik” tehát a megyét a fontos kutatásban (akit még nem értek el telefonon, annak biztosítanak újabb lehetőséget a tesztelésre). Csütörtökön Bácsalmásra, Bácsborsódra, Bajára, Érsekcsanádra, Jánoshalmára, Kecskemétre, Kelebiára, Kiskunhalasra, Kunfehértóra és Zsanára látogatnak el az SZTE teamjei. Van, ahol a művelődési ház, a könyvtár, a faluház, máshol orvosi rendelő vagy sportcsarnok, esetleg a polgármesteri hivatal szolgál a mintavételek helyszínéül. A kisebb településeken néhány óra alatt végeznek, Kecskeméten viszont három napig, Baján, Kiskunhalason és Kiskunfélegyházán pedig két napig tart a munka – tudtuk meg prof. dr. Lengyel Csabától, az SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ elnökétől.

A megyeszékhelyen csütörtöktől szombatig 223 főt várnak a tesztelésre a Piaristák terén, a régi SZTK-ban a földszinti előadóteremben, Baján 70-et, Félegyházán 60-at, Halason 54-et. Csütörtök délelőtt 9 órakor jártunk a kecskeméti helyszínen, akkor nyolcan várakoztak.

A vizsgálatokat mozgó szűrőautók és az Országos Mentőszolgálat munkatársai is segítik, így az idősebbeknek, a krónikus betegséggel küzdőknek, vagy az éppen karanténban lévőknek nem kell elhagyni otthonukat.

– Az egész vizsgálat körülbelül 15 percet vesz igénybe. Ennek során munkatársaink először orr- és garatváladék törlésből származó mintát vesznek, ami a PCR vizsgálat meghatározásához szükséges. Ebből lehet megállapítani, hogy a szervezetben jelen van-e a vírus, azaz fertőzőképes-e az adott személy. Másrészt vérvételre is sor kerül, ami az ellenanyag elemzéséhez fontos, így kiderül, valaki átesett-e már a fertőzésen akár úgy is, hogy nem volt ennek tudatában – magyarázta el prof. dr. Lengyel Csaba. Végül egy ötven kérdésből álló kérdőíven is végigmennek, tudakolva, hányan laknak egy háztartásban, az illető naponta körülbelül hány emberrel kerül kapcsolatba, milyen jellegű munkát végez, vagy hogy utazik-e tömegközlekedési eszközön. Így azt térképezik fel, mekkora kockázata van annak, hogy elkapja vagy éppen átadja a betegséget.

A mintákat az egyetem vírusdiagnosztikai laboratóriuma vizsgálja meg. Akinél esetleg pozitív lesz a teszt, 24-48 órán belül értesítik, és a járványügyi eljárásrend lép életbe: ha panasz-és tünetmentes, otthoni karantén vár rá, és a kontaktjait is leszűrik, súlyosabb állapot esetén pedig kórházi ellátásban részesül. A negatív eredményről a szűrővizsgálatban résztvevők nem kapnak külön értesítést, a lelet a kormányablakon vagy az EESZT-n keresztül lesz elérhető.

– Arra kérek mindenkit, aki értesítést kapott, hogy lehetőség szerint jöjjön el a vizsgálatra. Ha az eredeti időpontban nem tud, akkor egyeztetés alapján később is be lehet pótolni. Az országos szűrés sikere nem csak a leszűrt egyén érdeke, hanem az adott régió és az ország össznemzeti érdeke is. Hiszen ezen vizsgálatok segítenek abban bennünket, hogy fel tudjuk mérni a járványügyi helyzetet és azt, hogy a továbbiakban miként alakítsuk a védekezés szabályait, azaz hogy lehet-e enyhíteni, és miként folytathatjuk az életünket úgy, hogy közben biztonságban érezzük magunkat – hangsúlyozta a Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ elnöke.

Az eredmények alapján országos klinikai epidemiológiai tanulmány készül arról, hogy mekkora a vírusfertőzöttek valós száma hazánkban, hányan betegedtek meg eddig összesen és szerezhettek immunitást a vírussal szemben, illetve hányan lehetnek tünetmentes vírushordozók. Az országos tesztelés eredményét várhatóan május közepén hozzák nyilvánosságra.