A tanyákat is elérheti idén a digitális jólét

A határközeli kisvárosban tartotta soros ülését Bács-Kiskun Megye Közgyűlése.

Kovács Tamás, a vendéglátó település polgármestere mutatta be az egybegyűlteknek a megye legfiatalabb városát. Az 5000 fős település 2009-ben nyerte el a városi rangot és mint a polgármester fogalmazott, a most zajló fejlesztések is segítik a térséget, hogy „megkezdhesse a felzárkózást az ország boldogabb feléhez.” A városfejlesztő beruházások sorában első helyen a HunEnt Zrt. épülő vágóhídja áll, ami 350 embernek biztosít megélhetést. Mint elhangzott: készül egy teljesen új művelődési ház, megújul a piac, a buszpályaudvar és szépülnek a zöldterületek is.

Bányai Gábor, a térség országgyűlési­ képviselője is kiemelte köszöntőjében a vágóhíd építését, ami „olyan hatással van térségre, mint Kecskemétre a Daimler-beruházások”. Mint elhangzott: Bácsalmáson és Tompán is épülnek vágóhidak. Jánoshalmán egy olyan termelői és értékesítőszövetkezet alakul, melyben a termelők lesznek többségben, így „nem bagóért kell eladni a terményeket.”

Az igen pörgősen zajló közgyűlés napirendre vett témái között szerepelt a „Bács-Kiskunban otthon vagy!” tanulmányi ösztöndíjról ­szóló rendelet módosítása. Rideg ­László, a megyei közgyűlés elnöke hangsúlyozta: az ösztöndíjjal a felsőoktatásban tanuló fiatalok megyéhez való kötődését szeretnék erősíteni. Az ösztöndíj mértéke tanulmányi félévenként maximum 50 ezer forint is lehet és a mostani változtatások révén, többen pályázhatnak az ösztöndíjra.

Debreceni Győző, a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség projektvezetője számolt be a „Szupergyors internet­ program” megyei helyzetéről. A tanyás térségekkel kapcsolatos kérdésre válaszolva kijelentette: a cél továbbra is az, hogy az idei év végéig mindenhol elérhető legyen a 30 Mbps sebességű internet. A hírközlési szakember hozzátette: a vezeték nélküli internet esetében azonban nem garantált az a minőség, mint amit az optikai hálózat biztosít.