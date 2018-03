Bács-Kiskun megye 16 településsel mutatkozik be az idei utazás kiállításon

Megnyílt csütörtökön az ország és a kelet-közép-­európai régió egyik legjelentősebb turisztikai seregszemléje, az Utazás 2018 kiállítás, a Hungexpo Budapesti Vásárközpontban 280 kiállító mutatkozik be vasárnapig, 23 országból. Bács-Kiskun megyéből 16 település látható a D pavilonban, egységes arculattal, 80 négyzetméteren.

Hévíz az Utazás 2018 kiállítás belföldi díszvendége, a külföldi díszvendége pedig Marokkó, amely a megújulást, a tudatos turisztikai fejlesztést szimbolizálja – hangzott el a csütörtök délelőtti megnyitón.

Princzinger Péter, a Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány elnöke azt emelte ki, hogy tavaly ősszel fogadta el a kormány a magyar turizmus következő 10-12 évét meghatározó stratégiát, a Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia 2030-at. A dokumentum konkrét célokat tűz ki, így azt, hogy a turizmusban dolgozók létszáma a jelenlegi közel 370 ezerről 460 ezerre növekedjen, a turizmus súlya a GDP-ben 10-ről 16 százalékra emelkedjen – ismertette.

Bács-Kiskun megye egységes arculattal mutatkozik be az Utazás 2018 kiállításon

A Kecskeméten és térségében előállított gasztronómiai értékek állnak a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat turizmusfejlesztési cége koordinálásával létrejött kiállítótér középpontjában, ahol a helyi termékeket bemutató installációval invitálják a látogatókat a 650 éves város felfedezésére.

– Rengeteg értéke van Bács-Kiskun megyének, amelyeket a Megyei Értéktárba gyűjtjük, de ezen túl is sok bemutatnivalója van a településeknek, összesen 16 önkormányzat mutatkozik be az idei utazás kiállításon – mondta Rideg László, a megyei közgyűlés elnöke a Bács megyei pavilon előtt a települések polgármestereivel közösen tartott sajtótájékoztatóján. A Kft. gondozásában megjelent az „Érték, Élmény, Egészség – „Kincsek nyomában Bács-Kiskunban” című 60 oldalas turisztikai imázs kiadványa mellett újabb attrakcióval, a megyét bemutató imázsfilmmel bővült a látnivalók sora.

Az idén újralapításának 300. évfordulóját ünneplő Kiskőrös Soltvadkerttel és Bócsával közösen mutatja be a térség kiváló borait.

A csipke fővárosa, Kiskunhalas is képviselteti magát. A halasi csipke készítői bemutatják, hogy készül a leheletfinom alkotás, amely már a múltszázadban is királyok, állam- és egyházfők kiváltságos ajándéka volt. Kiskunfélegyháza a kosárfonás mesterségével ismerteti meg az érdeklődőket, Baja a hungrikummá lett halászlét, valamint a gemenci táj, a Duna és a Sugovica szépségét mutatja be.

Kiskunmajsa és Tiszakécske a vendégcsalogató gyógy- és termálfürdőik kínálatából adnak ízelítőt, míg a német nemzetiségi gyökerekkel rendelkező Hajós, a település és vele együtt Császártöltés, Érsekhalma és Nemesnádudvar nyáron hűvös, de télen is kellemes környezetet nyújtó boros pincéit, rendezett faluképpel és gasztronómiai programokkal mutatkozik be.

Fülöpjakab, Kunszállás és Jakabszállás a Falvak Ékszakája elnevezésű hagyományteremtő zenés kulturális programsorozatot népszerűsíti. Bácsalmás, a Felső-Bácska kapuja a helyi finomságokból készült termékeit és a Bácsalmási Kékfestő Műhely terítőit hozta el. Az 1920-as évek kastélyépítészetét, a sváb és bunyevác nemzetiségek kultúrájából is ízelítőt mutatnak az érdeklődőknek, valamint egy különleges tojást is kiállítottak.

Bócsa a böllértalálkozót, a Kiskunsági Gulyásfesztivált, a Pásztor- és Betyártalálkozót, valamint a Kiskunsági Nemzeti Park természeti kincseit mutatja be. Bugac a puszta és a menések, a betyáros bemutatók turistacsalogató világát, a kétévente megrendezésre kerülő Kurultáj – Magyar Törzsi Gyűlés, a magyarság és egyben egész Európa legnagyobb hagyományőrző rendezvényét mutatja be.