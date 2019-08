Bábel érsek celebrálta a szabadtéri misét

Vasárnap tartották a Majsához tartozó településrész, Kígyós legnagyobb ünnepét, a templombúcsút. Az 1941-ben épült belső-kígyósi, Keresztelő Szent János fejevétele katolikus templomnál a szabadtéri szentmisét Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek celebrálta.

A templom védőszentjének vértanúsága kapcsán Bábel Balázs megemlítette, hogy ugyanarra a napra esett, mint a nemzeti nagylétünk temetőjeként is emlegetett, 1526. augusz­tus 29-i mohácsi csatavesztés, melynek során a Tomori Pál kalocsai érsek vezette magyar sereg megsemmisült. Az érsek szentbeszéde során többi között hangsúlyozta: van ideje a szólásnak és van ideje hallgatásnak is.

– A mostani keresztények nem maradhatnak némák és tanúságot kell tenniük, meg kell vallaniuk hitüket – fogalmazott Bábel Balázs.

A szentmise – melyen a Csólyospálosi Tamburás Együttes működött közre – körmenettel és hirdetésekkel zárult. Mint elhangzott: szep­tember 8-án Kiskunmajsára, a Kisboldogasszony-templom búcsújára várják a híveket, egy héttel később pedig a kígyós-gárgyáni iskolakápolna búcsúját tartják. Sági Lajos kígyósi plébános kiemelte: évente már csak ezt az egy misét tartják ott, de ezt a szokást mindenképpen szeretnék megőrizni, a környék egyetlen, eredeti állapotban megmaradt iskolakápolnájánál.

A búcsú napja egyben falunap is Kígyóson, ahol helyi termékek bemutatójával is ünnepeltek a felújított közösségi házban. Immár harmadik alkalommal betyártalálkozó is színesítette a programok sorát, melyek között néptánc- és népzenei bemutató is volt.