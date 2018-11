Babakocsikat gyűjt a kecskeméti járműfényező

Él Kecskeméten egy fiatalember, aki nem mindennapi hobbit űz. Régi babakocsikat gyűjt, és ha szükséges, fel is újítja őket. Emellett van mikor szánkókat, fakerekű tricikliket vagy éppen kecskefogatot restaurál. Dorogi Norberttel beszéltünk gyűjtőszenvedélyéről és a nagy becsben tartott járművek felújítási munkálatairól.

– Hogy kezdődött el a babakocsigyűjtés? – kérdeztük Dorogi Norbertet.

– 18 éve indult, amikor egy ismerősnél bontottuk a tetőt, és a padlástérben találtam egy régi babakocsit. Egy gyári Ikarus porosodott ott. Ki akarták dobni, mert nagyon rossz állapotban volt, de inkább elkértem – mesél a kezdetekről a gyűjtő.

– Teljesen szét kellett szedni és újból összerakni. Szinte mindent meg kellett újból csinálni rajta, hogy szép legyen. Elvittem nikkeleztetni, a bőrözést és a fa részeket is rendbe hoztuk.

Norbert nemcsak a járműveket kedveli, hanem a történetüket is kutatja. Elmesélte, hogy gyűjteményének első darabjában tologatták a bontásra ítélt padlás tulajdonosát még mikor pici volt. Kiderült az is, hogy több generációt is kiszolgált ez a babakocsi, ugyanis a legelső tulajdonosa egy katonatiszt volt, aki szintén utazott benne anno, csecsemő korában.

Mikor végre elkészült az első saját restaurált babakocsi, Norbert testvére el is indult vele az első kecskeméti babakocsi-felvonuláson. Annyira tetszett mindenkinek a remekmű, hogy meg is nyerték vele az első díjat.

– A verseny után találtam még egy babakocsit a neten, azt is megvettem és felújítottam – folytatja a büszke gyűjtő.

– Most már az ismerősök szólnak, ha találnak egy felújításra váró babakocsit. Volt már olyan is, hogy Németországból hozott nekem egyet az ismerősöm, de sokra az ország más részeiben lelek rá. A megyében amit eddig találtam, már megvettem – meséli Norbert.

– Van amikor csak egy alkatrészt szúrnak ki az ismerősök például egy a lomtalanításon. Fel kell tudni ismerni, hogy az egy babakocsi része, ami azért nem mindig könnyű – avat be a részletekbe.

A munkafolyamatok

Vajon mi kell ahhoz, hogy egy század eleji, ütött-kopott babakocsi úgy nézzen ki, mint Norbert gyűjteményének becses darabjai? A restaurátortól megtudtuk, hogy nem egyedül szokta megoldani a felújításokat. Bevallása szerint átlagosan 4-5-en is dolgoznak egy-egy régiségen, mire az elkészül. Az évek során Norbert számos ismeretségre tett szert a felújítási munkák során: van ismerőse, aki a bőrös munkákban segíti, de asztalos, kerékgyártó, kosárfonó és fém munkákhoz értő szakemberek is dolgoznak vele.

Norbi a festést sosem bízza másra, saját maga készíti el, akárcsak a csíkozást.

A magenta színű babakocsi története

Mikor a műhelybe került a babakocsi, csak az alja, a kerekei, a kovácsolt vas és toló részei voltak meg. A felépítményből minden hiányzott. Egy asztalos szakember segítségével lett ez a rész újból legyártva. Mivel elsőre nem tudták hogyan nézhetett ki eredetileg, ezért Norbert fotót keresett az interneten, és végül az alapján készült el a kocsi.

Mint kiderült, régen fehér, fekete, arany, sötét zöld vagy kék színűek voltak a babakocsik, a magenta színt Norbert találta ki, a kislányának akart ezzel kedvezni, hogy csajosabb legyen a négykerekű.

A lila színű kinderwagen

Eredetileg sötét zöld színű volt a kis járgány, de ez is új színt kapott. A gyűjtőtől megtudtuk, hogy ez egy eredeti kinderwagen, tehát egy játék babakocsi, ami a gyerekeknek készült. Idén a babakocsi-felvonuláson ezzel indult útnak Norbert családja.

Több, mint 100 éves fakerekű babakocsi is készült már a műhelyben

Ezt a modellt az 1900-as évek elején gyárthatták. A kovácsoltvas és a fakerekek eredetiek rajta, de kosár nem volt hozzá, mikor a műhelybe érkezett. Szerencsére Norbert talált egy stílusban megfelelőt, amit egyből rá is szerelt. Miközben nézegettük a tetszetős babakocsit, a restaurátortól megtudtuk, hogy ebben az időben a fakerekű babakocsikat tipikusan a magyarok gyártották.

A türkiz színű kiskocsi

3 évvel ezelőtt a szokásos kecskeméti babakocsi-felvonuláson már láthatták a nézelődök ezt a kis kocsit, ami az ‘50-es, ‘60-as években készülhetett.

– Valószínűleg magyar gyártmány, de nem találtam róla sok információt – mondta Norbert.

Fehér színű volt eredetileg, de türkizre lett áthúzva. A fém részek króm hatású festékkel lettek átfestve.

– Ez a króm hatású festés egyben teszt is volt. Ki akartam próbálni, hogy tudok-e ilyet csinálni, mert elég sok króm alkatrész van a többi babakocsin is – avatott be a részletekbe a restaurátor.

Még egy német kecskefogat is bekerült a gyűjteménybe

– Régóta szerettem volna már egyet, és szerencsére egyik ismerősöm talált is nekem a piacon egy ilyen járművet, amit a ‘30-as, ‘40-es években készíthettek. Mondtam neki, hogy el se mozduljon a szekér mellől, amíg ki nem érek megvenni! Ezeket a fogatokat általában meg is szentelték, ezen is egy festett kereszt jelöli, hogy átesett a szentelésen – mondta elégedetten Norbert.

