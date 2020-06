Babafészek, melyben a baba biztonságban érzi magát

A babafészek skandináv országokból átvett találmány. Először csak a kórházakban koraszülöttek miatt használták, majd elkezdett terjedni szélesebb körökben is. Magyarországon csak pár éve vált ismertté, így a baba-mama piac is kiszélesítette a szépséges babafészkekkel repertoárját.

Mire jó a babafészek?

Mikor a gyermek megszületik, gyakorlatilag a 9 hónapon át tartó anyaméh adta biztonságból kiszakad. Ezzel a fekhellyel mesterségesen megőrizhetjük számára a komfortérzetet. Pihenésre és alvásra használatos funkcióját tekintve is, de utazáshoz is tökéletes választás lehet. Mint ahogy a neve is mutatja a fészek, amibe újszülött madárkánkat tesszük, minden oldalról körbezárt ovális tojásforma melyben a mozgása nem korlátozódik úgy le, mint a például a pólyában.

Hol aludjon a pici?

Megoszlóak a vélemények, hogy a baba külön szobában, vagy a szülőkkel aludjon. Akik a berendezett gyerekszobában szeretnék gyermeküket altatni, azoknak a babafészek a kiságyban is jól alkalmazható. A hatalmas, nagy babaágyban sokszor nem érzik magukat biztonságosan, de a bele helyezett babafészek gondoskodik a legszebb, legkiegyensúlyozottabb álmokról. Továbbá megkíméli a gyermeket a nagy mozgolódásoktól, esetleg attól, hogy a fejüket beüssék a kiságy rácsába. Így a szülőnek és nem csak a babának nyújt biztonságérzetet. Akik maguk között altatnák a picit, számukra is tökéletes választás lehet. A fészek kiemeli a babát az ágy magasságából, ezzel a szülők legmélyebb álmaikban is érezhetik gyermekük ott létét és közelségét.

Utazáshoz is kiváló

Örülünk, ha megszokja az otthoni légkört, de mi van akkor, ha család pici babával kel útra? A fészek hordozható, így szállodai szobában, a nagymamánál és más idegen helyen is biztosítja a megszokott környezetet és az otthont varázsol a kicsi számára.

Fontos a megfelelő anyagválasztás

Fontos, hogy antiallergén anyagokból készüljön, és hogy mosható legyen. Mi a nelzi.hu-n találtunk prémium pamutból és bársonyból készült babafészkeket, amiknek aprólékos kivitelezése még egyedibbé teszi őket. Válogathatunk apró szürke csillagosból, kis dínósból, virágosból, de még kék hattyús motívummal ellátott babafészket is megrendelhetünk az oldalról. A mintázatoknál a mai populáris apró mintákat használták és a színösszeállításoknál is a pasztellszíneknél tették le voksukat. Az áruk is nagyon barátságos 18.000 forint és 20.000 forint között mozognak a babafészkek.

Mivel a babafészek születés pillanatától akár 6-8 hónapos korig is használható érdemes minél előbb a babaszoba, vagy a háló részévé tenni. Ha a kiköthető végű változatát vásároljuk meg, akkor több hónapon keresztül is megőrizheti eredeti funkcióját.