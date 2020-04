Baba-mama szobát is kialakítanak a Vadkerti-tónál

A Vadkerti-tó történetének talán legnagyobb építkezése zajlik. Fodorné dr. Schiszler Terézia, Soltvadkert aljegyzője elmondta, a strand kiszolgáló épületegyüttese készül.

Mintegy 280 millió forintos építési beruházás valósul meg. Pár éve az a koncepció fogalmazódott meg, hogy a tópart elsődleges célközönsége a kisgyermekes családok legyenek. Ehhez igazították a fejlesztési terveket. A beruházás keretében az épülő központi épületben baba-mama szoba teakonyhával kap helyet, különböző eszközökkel felszerelve. Orvosi szobát is kialakítanak az új ingatlanban.

Az épületben zárt zuhanyzó, mellékhelyiség és öltöző is lesz. Értékmegőrzésre is lehetőség nyílik. Egy melegkonyhás büfé is helyet kap nagy földszinti terasszal. Az ingatlan tetején is kialakítanak fogyasztóteraszt, ahonnan gyönyörű kilátás nyílik a tóra. Az egyik jól ismert büfé kap itt helyet, amely a strandra belépni nem szándékozókat is kiszolgálja majd az üdülőfalu felől. Megnyitnak egy olyan üzlethelyiséget is, amely helyi és strandtermékeket is árusítani fog.

A fürdőzők biztonságát pedig új toronyból vigyázhatja majd a vízimentő. A homokos part felett két napvitorlát is kihelyeznek, amelyek az ott játszó gyerekeket védik a napsugárzástól. Az Orgona és a Jácint utca közötti Írisz közben lévő, úgynevezett fás parkolóból térköves utat és sétányt alakítanak ki, melyről pormentesen közelíthető meg a főbejárat és a jegypénztár. Soltvadkertet minden környező településsel összeköti kerékpárút, ezért a kerékpáros turistákra gondolva jelentős számú kerékpártároló kerül elhelyezésre.