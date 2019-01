Azért különösen értékes a magyar kultúra, mert a miénk

A Magyar Kultúra Napja alkalmából együttműködési megállapodást írt alá kedden a MANK Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. és a kecskeméti Katona József Könyvtár.

Gyermekek művészetpedagógiai foglalkozásával indult a MANK keddi programja a kecskeméti könyvtárban. A két intézmény részéről Ramháb Mária igazgató és Tardy-Molnár Anna ügyvezető igazgató a fiatal generáció művészeti nevelését is támogató együttműködési megállapodást írt alá a Magyar Kultúra Napja alkalmából. Emellett az alapításának 110. évfordulóját idén ünneplő Kecskeméti Alkotóházban alkotó Folyamat Társaság kiállítása is megnyílt a könyvtárban. Tardy-Molnár Anna az alkotóház új korszakáról beszélt: másfélszeresére emelkedett a látogatók száma, igyekeznek bevonni a fiatalokat, aktívabban részt kívánnak venni Kecskemét kulturális életében és szorosabbra fűzik az együttműködést a helyi művészekkel.

A rendezvényt a Zönge Zenekar fellépése színesítette: Héjja Bella Emerencia népdalokat énekelt és tárogatón játszott, Szegedi Ildikó hegedült, Vadas László pedig harmonikázott.

– Túl vagyunk már azon, hogy saját kultúránkat kiválóbbnak gondoljuk más nemzetek kultúrájánál – bár ennek még mindig vannak hívei, a háttérben a más kultúrák alaposabb ismeretének hiánya áll. Szeretném hinni, hogy túl vagyunk azon is, hogy a saját magyar kultúránkat alacsonyabb rendűnek tartjuk másokénál. A magyar kultúra szeretete, tisztelete nem annak különösen értékes voltán alapul, hanem azon, hogy a miénk. Nekünk különösen értékes, ezt kaptuk örökül, ahogy szüleink és gyermekeink iránt érzett szeretetet is. Ez érték és felelősség is – mondta köszöntőjében dr. Szeberényi Gyula Tamás kecskeméti alpolgármester.