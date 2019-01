Az úthálózatot fejlesztik, a Sugovica kotrásra vár

Alig fél évvel elfogadása után felülvizsgálták és átírták a város környezetvédelmi programját. Május végén született meg a decemberben frissített és aktualizált dokumentum, ami a 2011-ben megalkotott programot váltotta.

A tavaszi változtatáskor azzal érvelt a beterjesztő környezetvédelmi bizottság, hogy az évek során megvalósított fejlesztések és beruházások, valamint a környezeti elemek folyamatos változása tette szükségessé az új program elkészítését. A dokumentumot a környezetvédelmi bizottság terjesztette a városatyák elé, annak tartalma azonban szokatlanul éles kritikákat is szült a véleményezők részéről.

Legkeményebben a Duna–Dráva Nemzeti Park Igazgatóság fogalmazta meg aggályait, a program egyes részeit alacsony szakmai színvonalúnak minősítette és észrevételeivel a téves adatok kiszűrését kívánta elérni. Például bokorfüzesek említését kérte a borókafüzesek helyett, valamint az adott területre nem jellemző növényfajok, évtizedek óta nem látott madarak törlését javasolta a dokumentumból. Ezek mellett konkrét intézkedéseket, javaslatokat is hiányolt a programból az igazgatóság. Így például a pala-, valamint az autógumi-hulladék átvételére és kezelésére vonatkozó intézkedési tervet. A kritikák ellenére május végén a képviselő-testület elfogadta a beterjesztett javaslatot, egyben arról is határoztak a városatyák, hogy az év végéig a hivatal és a bizottság megvizsgálja a beérkezett javaslatokat és a felvetéseket a mérlegelést követően beépíthetik a programba. Dr. Papp Zoltán jegyző arra is felhívta a képviselők figyelmét, hogy a környezetvédelmi program megléte egyes pályázatoknál jó pontot jelenthet, ezért született meg a májusi változat.

Ezt lényegében érdemi vita nélkül alakították át a városatyák az elmúlt év utolsó képviselő-testületi ülésén. A megyei kormányhivatal környezetvédelmi hatóságként eljáró szervezeti egységének ajánlásai alapján dolgozták át a tervezetet, amibe beépítették a hatóság észrevételeit. Ugyancsak bekerültek a programba a járási népegészségügyi osztály javaslatai, és a megyei önkormányzat kérésére a bajai dokumentumot összhangba hozták a megyei klímastratégiával, így a véleményezők újabb javaslatokat már nem fogalmaztak meg.

A képviselők sem álltak elő újabb észrevételekkel, Jaszenovics Istvánné azonban több adatot, megjegyzést is idézett a tervezetből. Örömmel nyugtázta, hogy a Sugovica erős feliszapolódását csökkentő és vízminőség-javító kotrását – ami gyakran visszatérő igény a testületi viták során – tartalmazza a program. Kiemelte továbbá, hogy a fő forgalmi útvonalak zajterhelése túllépi a megengedett értéket, ami megoldandó feladat. Erre vonatkozóan a dokumentumban az úthálózat fejlesztésének, korszerűsítésének szükségességét, a forgalom szabályozását, valamint a kerékpárutak építését és a várost elkerülő út teljes megépítését, ezáltal a tranzitforgalom csökkenését jelölik meg célként.

László Károly a Penny Marketnél megépítendő zebra ügyét vetette fel, mert korábbi felvetésekor annak 2018. évi kialakítását ígérte a városvezetés, ez azonban elmaradt. Kovács Csaba bizottsági elnök erre reagálva elmondta: az átkelőt még tervezik, de rövid időn belül el fog készülni. Hozzátette: a korábban tervezett 4-hez további két zebra megépítése vált indokolttá.

A képviselő-testület ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadta el a környezetvédelmi programot.

Élet a lecsepült veronika és a herehurafű közelében

Érzékletes és sokak számára meglepetéseket tartogató leírás olvasható a programban a város környezetének növényvilágáról. Eszerint „a növénytársulás tagjai kora tavasszal megjelennek, márciusban virágzik a sárga virágú apró tyúktaréj és a mélykék színű fürtös gyöngyike. Ezeket követi a száratlan csűdfű és a gyorsan elvirágzó homoki nőszirom. Általánosan előfordul a lecsepült veronika. A pillangósokban gazdag gyepállományban a szarvas­kerep, a herék közül előfordul a hegyi here és a nyáron virágzó herehurafű.”