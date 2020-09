Az utcai lámpákról is vitázott a testület Kecskeméten

Mennyire szólhassanak bele a városrészi tanácsadó testületek a közvilágítás fejlesztésébe Kecskeméten? – ez volt az egyik központi kérdése a költségvetés módosításáról szóló vitának a csütörtöki közgyűlésen.

Ötvenmillió forint átcsoportosítását kérte a városüzemeltetési feladatokra Falu György Tamás városfejlesztésért felelős alpolgármester a csütörtöki közgyűlésen, a költségvetés módosításáról szóló napirend kapcsán. Rengeteg adatot is felsorolt, hogy szemléltesse, milyen mértékű feladat a megyeszékhely rendben tartása, mely nem ér véget a város végét jelző közúti tábláknál. Például: Katonatelep szélétől Matkó határáig 26 kilométer légvonalban a távolság, és a város úthálózata összességében majdnem olyan hosszú, mint az országhatár.

A Városüzemeltetési Nonprofit Kft. hetente több mint 300 ezer négyzetméter útfelületet takarít, idén eddig 6,5 millió négyzetméteren vágták le a füvet, négyezer fát locsolnak rendszeresen, ötezer négyzetméter járdát újítottak fel ebben az évben, és csak az első hat hónapban 523 köbméter, nagyjából 152 tonna illegális szemetet szállítottak el az utcákról.

– A feladatokat a lakossági bejelentések alapján rendszerezzük, ütemezzük. Azt mindig elmondom, hogy senki se várja, hogy egy telefonra néhány napon belül tudunk konkrétan reagálni – jelentette ki az alpolgármester, hozzátéve: a balesetveszélyes helyszín természetesen más kategória, az elsőbbséget élvez.

Dobos József (Szövetség a Hírös Városért Egyesület) azzal kezdte, hogy örül a közelmúltbeli gépvásárlásoknak, mert a Városüzemeltetési Kft. gépparkja el van öregedve, napi problémákkal küzdenek. Szerinte egy emelőkosaras teherautót még be kellene szerezni a fanyesésekre.

Majd a választókerületi keretet hozta szóba, melynek emelését előtte frakciótársai is indítványozták.

– Nagy szükség van a választókerületi pénzre, ebből a kisebb problémákat meg lehetne oldani, mint például padokat cserélni, járdát javítani, játszóteret felújítani. Lehetetlen helyzetbe hozzák az egyéni képviselőket, meg van kötve a kezük, nem tudnak fejleszteni – mondta Dobos József. Azt is sérelmezte, hogy kérte két buszváró kicserélését, és tudomása szerint már fel is vannak újítva, mégse helyezték ki őket. Az ellenzéki képviselő szerint ennek az az oka, hogy az önkormányzat osztályai között „elveszik” az ügy.

Később azt is szóba hozta, hogy már négy éve közgyűlési döntés született arról, hogy Máriavárosban fejlesztik a közvilágítást – ezt még elődje, a kormánypárti Leviczky Cirill szorgalmazta –, mégsem történt semmi.

– Csak van felelőse, aki nem figyel erre, ennyi év nem telhet el úgy, hogy nem tudjuk ezeket megoldani – mondta az ellenzéki képviselő.

Fekete Gábor (Fidesz-KDNP) csatlakozott frakciótársa indítványához, ő úgy látja, a Városüzemeltetési Kft. egyre profibban áll a munkához, és mind gyorsabban teljesítik a kért útjavításokat, gallyazásokat. Szemereyné Pataki Klaudia pedig kijelentette, a többletigényeket akkor tudják majd a büdzséből támogatni, ha az adóbevételek tervek szerint befolynak, jelenleg szerinte viszont még kétmilliárd forint hiányzik az adókból.

– Semmiképpen nem szeretném, ha tanácsadó testületek javaslata alapján automatizmussá válna a lámpatestek kihelyezése. A közvilágítás-fejlesztést az illetékes szakbizottsággal közösen, a várostervezési osztályi szakértő támogatásával kívánjuk megvalósítani, munkatársaimmal együttműködve – kért szót Falu György Tamás.

Az alpolgármester szerint Kecskemét egyik legnagyobb problémája, hogy a külterületekre mind többen kiköltöznek, ez a városüzemeltetésre rengeteg feladatot ró, és ha beépítésre nem szánt területeken is elkezdenek tanácsadó testületek döntésére lámpákat kihelyezni, az nagyon súlyos következményekkel járhat. Mint mondta, több százas nagyságrendben érkeznek be igények utcai lámpákra, ezeket megpróbálják az áramszolgáltatóval egyeztetni, de ha a vezérlőszál nincs kiépítve, akkor akár tényleg évek is eltelhetnek, míg végül felszerelik a lámpát. Mindenesetre kijelentette, folyamatban van egy átgondolt közvilágítás-fejlesztési koncepció kidolgozása.

A költségvetés módosítását végül a kormánypárti képviselők támogatásával fogadta el a testület.