Az utak állapota és a tömegközlekedés örök téma Baján

Májusban kezdődik a ­piaci felfordulás, és várhatóan lesznek közérzetjavító tételek a város idei költségvetésében. Ezekről is szó esett a városházán legutóbb megtartott közmeghallgatáson.

– Február 15-re kell elkészíteni a költségvetés tervezetét, aminek előkészítése no­vember óta tart. Folytatódnak a megkezdett beruházások, és igyekszünk olyan előirányzatokat is tervezni, amelyek növelik a lakosság komfortérzetét és javítják a közérzetet – fogalmazott Butterer Péter, a pénzügyi iroda vezetője.

A város 1,4 milliárd forint állami támogatást kap működési költségekre. Az uniós projektek folytatására, megkezdésére további források érkeznek az Államkincstárnál lévő városi alszámláról. Helyi adóknál a vagyoni a típusúakból – építmény, kommunális, telekadó – 616 milliós bevételt kalkulálnak. Iparűzési adóból 2018-ban 1,9 milliárd folyt be, hasonló összeggel számolnak erre az évre is. Számottevőnek nevezte az idegenforgalmi adónál tapasztalt változást, a tervezett 8 millió helyett 12,5 millió folyt be, ilyen változást remélnek idén is. Bérleti díjakból 200, ingatlanértékesítésből 180 milliós bevételt remél az önkormányzat. Az irodavezető kiemelte: a tavalyi állampapír-vásárlásokból 35 milliós hozam várható, az előző évi maradvány 3 milliárd forint, ami az uniós projektekre fordítandó, ezekből több befejeződik 2019-ben.

– A városi kiadásoknál jelentős tétel a minimálbér és a garantált bérminimum növekedése miatt bekövetkező változás, mert az önkormányzati szférában a dolgozók legalább fele érintett ebben az ügyben – mondta az irodavezető.

Majd a bajaiak felvetéseit hallgatták meg a város vezetői.

A költségvetési lehetőségekkel kapcsolatban Béniné Kozsdi Diána a tömegközlekedés és az utak állapotát kritizálta, példaként a Csík és Szeremlei utcákat hozta fel. Nosztalgiával említette a múlt század végét, amikor még félóránként jártak helyi buszok. Kreatív megoldások szükségességét említette, így a taxisokkal kötött szerződések lehetőségét, illetve a 10–12 fős kisbuszok beállítását, mint mondta Rómában például ilyenekkel teszik költséghatékonnyá ezt a közlekedési módot.

Sziráki Erzsébet nehezményezte, hogy a nagy gépjárművek a városközponton át haladnak, ismeretei szerint így próbálják elkerülni a súlyellenőrzést. Szabó Richárd a nyugdíjasoknak juttatandó 10 ezer forint kapcsán a differenciális, illetve a rászorultsági elv alkalmazását javasolta, az 54 ezer forintot kézhez kapó közmunkások támogatását ötletként említette. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) beruházásokról pedig úgy vélte, hogy azokban még egy kapavágás sem történt.

Fercsák Róbert polgármester ezekre reagálva kifejtette: a tömegközlekedés jobb is lehetne és a téma mindig napirenden van, de jelenleg nincs iránta tömeges igény. A kerülőút kapcsán jó hírként említette, hogy az 51-es út korszerűsítése kapcsán a tervekben a déli elkerülő szakasz megépítése az első ütem, ám ennek megépítéséig fel kell újíttatni azokat a váro­son áthaladó szakaszokat, amelyek önkormányzati kezelésbe kerülnek.

– Úgy tűnik, májusban átadhatjuk a munkaterületet a piacon. Komoly felfordulás lesz, mert a projekt megvalósítása közben a piacnak működnie kell – mondta. A TOP-os beruházásokról megjegyezte: a megyei 63 milliárdos keretéből közel 5 milliárd forintot tudott a város megnyerni.

Iskolások a városházán

Balázsoltak a Szent Balázs Katolikus Általános Iskola diákjai a városházán. Elhúzódott a közmeghallgatás, de egyik szereplő sem sietett az iskolába, így a polgármesteri hivatal a piac és az óvodák után bekerült az általuk felkeresett helyek sorába. A napirendi pontok megtárgyalása előtt köszöntötték Tóta Anna kenderkészítőt, akit az év végén egy országos pályázaton díjaztak. Gyászszünettel emlékeztek a képviselők a napokban elhunyt Ápity Milosra, a szerb önkormányzat elnökére, aki sportolóként és sportvezetőként is sokat tett Bajáért.