Az ünnepeket idézik a virágköltemények

Harminchárom éve rendezik meg december első hétvégéjén a Flora Virágfesztivált Kecelen. Az idei tematika a téli ünnepek köré csoportosul. A rendezvényt pénteken délelőtt nyitotta meg Haszilló Ferenc keceli polgármester.

Ha virág és december, akkor sokaknak Kecel juthat először eszébe. A hónap első hétvégéjén 33. alkalommal rendezik meg a Flora Virágfesztivált a város sportcsarnokában. A kiállítók virágkompozícióit az év utolsó heteinek ünnepei, az adventi várakozás napjai, a mikulásajándékozás, a karácsony ihlette meg. A látvány, a színkavalkád ennek jegyében csalogatja a látogatót.

Péntek délelőtt Haszilló Ferenc keceli polgármester nyitotta meg a kiállítást, aki hangsúlyozta, hogy ezer négyzetméteren mutatják be a kompozíciókat. Mint mondta, olyan hagyomány ez a bemutató, amelyről nem lehet lemondani, az anyagi nehézségek ellenére sem. Bányai Gábor országgyűlési képviselő is köszöntötte a látogatókat. A politikus hangsúlyozta, hogy az ember lelkét felvidítja a kiállítás, ezért ajánlja mindenkinek, hogy a hétvégén töltsön néhány órát Kecelen.

A Kecelre látogató nemcsak a virágözönben gyönyörködhet, hanem több olyan kiállítást is megtekinthet, amely különlegességnek számít az országban. Ilyen például a XVII. alkalommal, szombaton megnyíló országos fazekaskiállítás a művelődési házban. Ezen a kézművesmesterek remekei­ket állítják ki. A bemutató egyben vásár is, ahol az ünnepi ajándékokat is megvehetik az érdeklődők.

Péntek délelőtt nyílt meg egy különleges képeslap-kiállítás is Kiss Csaba és Turnai Ágnes képeslapgyűjteményéből. A keceli gyűjtők különleges, 100–120 évvel ezelőtt készült, dédszüleink idejéből származó különleges postai küldeményeket mutatnak be, mintegy ezer darabot. Tükröződik a bemutatón a korabeli világ ízléses, humoros, bizonyos témákban pikáns világa.

Ahogy az érdeklődők már megszokhatták, minden este kapuzáráskor gyertyagyújtás várja a könyvtár előtt a látogatókat, a Mikulás pedig minden délután ajándékokat sorsol a sportcsarnokban. Gombás Attila kötészeti, Kalmár Benedek pedig tökfaragó-bemutatót tart ma és holnap is. A témához kapcsolódva a sportcsarnokban nosztalgia-kisvonaton utazhatnak a gyerekek, amelyre nem kell jegyet váltani. Az iskolaudvaron a Keceli Ízek Utcája és magyar gyártmányú gépek kiállítása látható, a kék iskolában virágvásárt, a piros iskolában pedig karácsonyi vásárt tartanak. A Magyar Vöröskereszt szombaton 11 és 15 óra között véradásra várja a segítőket.

Vasárnap délelőtt az önkormányzat tanulmányi támogatásait adják át, 14 órától pedig a Keceli Musical Stúdió karácsonyváró műsorát tekinthetik meg az érdeklődők. Délután 17 órától a kisállat-kiállítás eredményhirdetése lesz. A programokkal párhuzamosan szombaton és vasárnap is nyitott szertárral várja a vendégeket a keceli tűzoltóság, tárt kapukkal várja a látogatókat a Pintér Művek múzeuma, valamint a városi múzeumban egy ingyenes kiállítás is megtekinthető.