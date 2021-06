Az újraélesztés fontosságára is felhívta a figyelmet a Hírös Rescue Team

A Hírös Rescue Team Speciális Mentő Egyesület a napokban Kecskeméten és Budapesten is tartott bemutatót. Az érdeklődők mindkét helyszínen betekintést nyerhettek a munkájukba.

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, a Hírös Rescue Team Speciális Mentő Egyesület tagjait akkor hívják, amikor legnagyobb a baj. A speciális mentők főként eltűnt emberek felkutatásában segédkeznek. A csapatban vannak tűzoltók, műszaki mentő szakemberek, mentőápolók, mentőtisztek, katonák és kutyás keresők is. A egyesület tagjai között megtalálhatók sürgősségi ellátásban, harctéri mentésben jártas szakemberek, illetve alpinisták és búvárok is.

A napokban a Hírös Rescue Team a Mathias Corvinus Collegium hetedikes diákjainak tartott előadást.

– Ez az alapítvány tehetséges gyermekek gondozásával foglalkozik. A tanítás után különböző tudományágakból hívnak meg előadókat. Mi a biológia iránt érdeklődő fiataloknak tartottunk előadást, ahol az etológiáról, a kutya élettanáról és magáról a kereső mentésről hallhattak az érdeklődők – tudtuk meg Trencsényi Pétertől, az egyesület alapítójától. – Az óra után egy gyakorlati bemutatóval is készültünk, ahol a diákok elbújtak, majd pedig Mogyi, az egyik keresőkutyánk megtalálta őket. A gyerekek nagyon élvezték a bemutatót. Ez a mostani esemény csak egy kis ízelítő volt a gyerekeknek, mivel nyáron több tábort is terveznek szervezni, ahol mi is, a csapat többi tagjával, komplexebb bemutatókkal készülünk – tette hozzá.

A napokban egy budapesti bevásárlócentrum születésnapi rendezvényére is meghívták a kecskeméti csapatot.

– A Cerberos Pit Bull Rescue egyesülettel mi is tartottunk egy bemutatót, ahol az érdeklődők megismerkedhettek a munkánkkal. Ez a fajtamentő egyesület bántalmazott kutyákat fogad be, kiképzik őket és segítenek nekik gondoskodó gazdákat találni. Hoztak néhány örökbe fogadható kutyát és különböző programokkal készültek a gyerekeknek is, emellett állatorvosi tanácsadást is hallhattak az érdeklődők – részletezte Trencsényi Péter.

A Hírös Rescue Team Budapesten is bemutatta, hogyan és milyen eszközökkel keresik az eltűnt személyeket, a gyerekeknek pedig különböző játékos feladattal készültek, illetve az újraélesztést is megtanították a résztvevő felnőtteknek.

– Minden olyan felszerelést elvittünk, amelyet el tudtunk pakolni és szállítani.

Bemutattuk a mentő-, az egészségügyi felszereléseket, a kutya kiképzéshez és a mentéshez használt eszközeinket (hámokat, pórázokat, szájkosarakat), valójában minden olyan felszerelést, ami a tréninghez és a bevetéshez szükséges.

Elvittük még a híradó elektronikánkat és a drónokat is. Az udvaron pedig két fa között egy rögtönzött kötélpályát alakítottunk ki, ahol a gyerekek kipróbálhatták az alpin technikát is. Szerveztünk még mentőkutyás rajzversenyt és tesztfeladatokat állítottunk össze a gyerekeknek. Napközben pedig Mogyival, a kutyámmal folyamatosan bemutatóztunk. A felnőtteknek pedig megtanítottuk, hogyan kell egy újraélesztést elkezdeni és a defibrillátor használatát is. – mondta el az egyesület vezetője.

A hirtelen szívmegállás gyors és szakszerű beavatkozások hiányában – sőt ezek mellett is – a szív pumpafunkciójának és ezzel a vérkeringésnek a hirtelen megszűnését jelenti, aminek következtében megszűnik az életfontosságú szervek oxigénellátása. A hatékony beavatkozásra csak nagyon rövid idő, 3–5 perc áll rendelkezésre, a hosszabb idő visszafordíthatatlan agy- és szívkárosodásokhoz vezet. Trencsényi Péter ezért fontosnak tartja kiemelni, hogyha látjuk, hogy valaki rosszul van és újraélesztésre van szüksége, merjünk cselekedni, hiszen azzal ártunk a legtöbbet, ha nem teszünk semmit.

– Ha bekövetkezik egy szívmegállás, minden egyes perccel csökken az esélye, hogy sikeres lesz az újraélesztés, illetve ha sikeres is az újraélesztés, nem lesz marandó agykárosodás az oxigénhiány miatt. Minél hamarabb elkezdjük a beteg újraélesztését, annál több az esélye, hogy sikeres is lesz, majd mikor kiérkezik a mentőegység, emelt szintű újraélesztést tudnak végrehajtani és mindenféle maradandó károsodás nélkül fel is tud belőle épülni az ember.