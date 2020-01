Az új vitorlákat már feltették, belülről is megújul a malom

A szélmalom negyedik gazdája Bajzák Károly molnár volt, aki haláláig, 1904-ig használta, majd özvegye vette át, aki Pajkos-Szabó Istvánnak adta bérbe. Pajkos-Szabó István – akiknek már a nagyapja is szélmolnár volt – végül 1910-ben árverésen vette meg a szélmalmot. Időközben azonban apjától örökölt egy másikat, amely a jelenlegi vásártér helyén állt, így a Kismindszenti úton álló malmot bérbe adta, majd 1939-ben eladta összes tartozékával együtt a Magyar Történeti Múzeum Néprajzi Múzeumának ezer pengőért.

A malom azért is különleges, mert ez volt Magyarország első, műemlék célzattal megőrzésre szánt szélmalma – hangsúlyozta Mészáros Márta. Hozzátette: a második világháború miatt háttérbe szorult ez az akkor nagyon előrelátó értékmentési terv. Mezősi Károlynak, a Kiskun Múzeum akkori igazgatójának köszönhető, hogy 1961-ben elkezdődött a szélmalom áttelepítése a múzeum udvarára. Az áttelepítés Pajkos-Szabó István egykori tulajdonos szélmolnár szakmai segítségével valósult meg. A szélmalmot 1962 októberében avatták fel az első múzeumi hónap rendezvénysorozat keretében. A belső szerkezetét teljes épségben sikerült megmenteni, a vályog falazatnak viszont csak töredékét tudták áttelepíteni.

A külső faszerkezetéből sem maradt meg semmi, új zsindelytetőt, fordítót és lapátokat kellett készíteni. Ezek állagmegóvása azonban mindig is nagy gondot jelentett a múzeum számára. Volt olyan év, amikor az esőzések miatt kidőlt a malom fala, 2010-ben pedig egy hatalmas szélvihar végleg tönkretette a vitorlákat, biztonsági okokból pedig a megrepedezett fordítókat is le kellett szerelni – sorolta az igazgatónő.

– A megcsonkított malom felújítására sokáig várni kellett, végül egy határon átívelő uniós pályázat adott erre lehetőséget. A Malmok útján című projektet öt partnerrel közösen valósítjuk meg, melyek mindegyike büszkélkedhet valamilyen malommal. Így Kiskunfélegyháza mellett Hódmezővásárhely, az Ópusztaszeri Nemzeti Történelmi Emlékpark, Kikinda, Félegyháza szerb testvérvárosa, illetve a szintén szerbiai Orom település csatlakozott a pályázathoz. A projekt fő célja a malmok felújítása, illetve azok népszerűsítése – mondta el az igazgatónő, aki azt is hozzátette, nem volt egyszerű feladat kivitelezőt találni a szélmalom felújítására.

Új zsindelytető

A műemlék mintegy 20 millió forintos rekonstrukciója a végéhez közeledik. A malom teljesen új, nagyobb zsindelytetőt kapott, amely jobban megóvja az épületet az esőzésektől. Tíz év után végre elkészült és a helyére került a vitorlaszerkezet, illetve a fordító is – számolt be a történelmi és örömteli pillanatról az igazgatónő. A munkálatok a belső felújításokkal, festéssekkel folytatódnak és várhatóan február közepére be is fejeződnek – összegezte Mészáros Márta.