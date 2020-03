Az új pisztollyal lőttek a kecskeméti vadászpilóták

Csütörtökön tartotta az idei év első éleslövészetét a kecskeméti repülőbázis a tatárszentgyörgyi lőtéren. Elsőként a pilóták kapták meg az új, cseh gyártmányú CZ P-07 pisztolyt.

Az MH 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis személyi állománya részére évente négy alkalommal szerveznek három napos éleslövészetet a tatárszentgyörgyi lőtéren. A katonáknak évi két gyakorlatot kell teljesíteniük, alapvetően gépkarabéllyal, de aki rendelkezik vele, pisztollyal is – tudtuk meg Minkó Ottó alezredestől, a bázis kiképzési főnökétől.

Csütörtökön tartották az idei első éleslövészetet, amelynek különlegessége az volt, hogy először próbálták ki az új, cseh gyártmányú CZ P-07 pisztolyt, amelyet a bázison elsőként a hajózók kaptak meg, de a tervek szerint a közeljövőben az egész állománynak ilyen lesz. Az elméleti oktatás az új típusra már a múlt hónapban megtörtént, most pedig következett a fegyverek kipróbálása. A pilóták lőttek körös mellalakra 20-30-40 méterről, és úgynevezett anatómiai lőlapra is, amelyen az emberalak kék részeit, azaz a kart és a lábakat kell célba venni, a pirossal jelzett területeket – ágyék, törzs, nyak, fej – pedig nem szabad eltalálni (magyarán, olyan lövéseket kell produkálni, mellyel a célszemélyt halálos sérülés okozása nélkül tennék ártalmatlanná).

– A korábbi Parabellum P9RR típusú pisztolyokhoz képest ezek jobban kezelhetőek és pontosabbak is, ezt a lőeredmények is bizonyítják – mondta Minkó Ottó. A kiképzési főnöktől azt is hozzátette, hogy az új kézi lőfegyverben 16 darab 9 milliméteres lőszer fér el, egy toldatta további kettőt lehet még elhelyezni, és fel lehet rá szerelni kiegészítő optikai eszközöket vagy például fegyverlámpát is.

Pisztolyt harci körülmények között – természetesen nem békeidőben – a vadászpilótáknak is magukkal kell vinniük. A nemrég érkezett fegyverek abból a szempontból is megfelelőek, hogy kisebb méretük miatt elférnek a hajózók ruházatában, mellényében, be lehet őket cipzározni. Erre már Csák Sándor százados, a harci kiképző repülőszázad beosztott repülőgépvezetője hívta fel a figyelmet. Ő egyébként kilenc évig volt oktató Kanadában, közel 3 ezer órát töltött a levegőben katapultüléses gépeken, a Gripennel pedig eddig körülbelül 400 órát repült.

– Egyszerű tölteni, nem rúg vissza, stabilan lehet tartani. Emellett könnyű és jól használható – mondta a százados az új fegyverről.