Az új hídról tárgyaltak a Karmelita kolostorban

Font Sándor is megjelent a Karmelita kolostor­ban azon a személyes egyez­te­téssorozaton, amit a kormányfő hirdetett meg a Fidesz–KDNP országgyűlési képviselői számára.

Orbán Viktorral – a ciklus félidei értékelésén túl – kitértek a Kalocsa és környékén várható fejlesztésekre is, tudtuk meg Font Sándortól. Az országgyűlési képviselő a múlt héten nyilatkozott a helyi sajtónak az egyeztetésről. Elárulta: a miniszterelnök kellemesen meglepte azzal, hogy kifejezetten pontos elképzelései vannak a Duna-híd és a Foktői úti egykori laktanya helyére tervezett vendégmunkás komplexum kapcsán. Ezeket a Paks II. projekthez kötődő beruházásokat részletesen is átbeszélték.

– Jelenleg épp a kivitelezőt keresi a közbeszerzési felhívás: néhány hónapon belül kiválasztásra kerül az, hogy ki építi meg a hidat – emlékeztetett Font. – Késő ősszel, vagy tél elején akár már az alapozó műveletek is megindulhatnak, a Duna alacsony vízállása esetén. Minden lehetőséget összegezve arra jutottunk miniszterelnök úrral, hogy 2022-re a pilléreknek, vagy akár az összekötő elemeknek már a helyükön kell lenniük, ami még nem azt jelenti, hogy akkorra üzemképes lesz a híd. Ez 2022 májusára – amikor várhatóan lesz egy országgyűlési választás – illuzórikus lenne, de hogy a hídnak fizikai valóságában már valamennyire állnia kell, abban mind a ketten erőteljesen reménykedünk – fogalmazott.

A honatya felidézte: a Kalocsára tervezett szálláskomplexumról szintén beszéltek az elnökkel, akinek arról számolhatott be, hogy a húsz éve elhanyagolt volt laktanyában hamarosan elindulhat a tereprendezés, amit építkezések követnek: az ott álló, „magyar szabványú épületekben” 2-3 személyes lakásokat alakítanak ki. A teljes átépítés már csak azért is fontos, húzta alá Font, mert ezeket az épületeket a mintegy tízéves Paks II. projekt végeztével újra birtokba veheti a város, hogy aztán egy ismételt, de már jóval kisebb volumenű felújítás után fiatal családok számára felkínálhassa. Leszögezte: 3000–3500 orosz vendégmunkás elszállásolására alkalmas környezetet kell majd kialakítani, sok kapcsolódó, infrastrukturális beruházással. Ez utóbbiak közül az első, egy kétmilliárd forintos ivóvíz- és szennyvízhálózat-fejlesztés már folyamatban is van.