Az új faluház lett a civil szervezetek központja

Az őszi önkormányzati választás után néhány hónappal kérdeztük az új polgármestert az idei évvel kapcsolatban. A mostani évben az óvoda felújítása, a bölcsőde kialakítása, 500 méternyi járda elkészítése, a Kossuth utca aszfaltozása 800 méter hosszon, ugyancsak 800 méter kerékpárút-felújítás és két gyalogátkelőhely kialakítása a feladat, sorolta az elöljáró. Az 1200 fős falu polgármestere, akárcsak az elődje, félállásban végzi a feladatát. Mint mondta, az egyik nagy kihívás a hétfős minibölcsőde kialakítása lesz.

A kérdés csak az, hogy mekkora lesz az anyák igénye a kicsinyek elhelyezésére. Tavaly nyolc gyermek született, a nevelőszülői rendszer működésének is köszönhetően az iskolai létszámok ma még elégségesek.

A gond az, hogy a nők később vállalnak gyermeket, mint szüleik, így sokan kifutnak abból a korból, amikor több gyermeket is a világra lehet hozni, véli a polgármester. Ez a helyzet hátrányosan érinti a falu lakossági létszámát és hosszú távon a jövőjét is. A falu elöljárója azt mondja, hogy a település élhetősége szempontjából fontos az a faluház, amelyet nemrég adtak át.

Itt kapnak helyet a pinceklubban azok a csoportok – gazdakör, borbarátok klubja, nyugdíjasklub –, amelyek Páhi kohéziós erejét esősítik. Itt családi, baráti rendezvényeket lehet tartani 60 főig bezárólag. A település pályázik csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítésére, amelyet a megyei TOP-os kerethez kell beadni. A faluban ugyan nincs sok munkahely, így nem kevesen a környékbeli településekre, Kiskőrösre, Izsákra, sőt Kecskemétre is eljárnak dolgozni. Nagyon sokan szállítmányozással foglalkoznak. A falu iparűzési adója évente 18 millió forint körül alakul. Ez adja azt a biztonságos tartalékot, amely egy-egy pályázati önrész előállításához feltétlenül szükséges.