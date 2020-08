Az új tompai bölcsőde húsz gyermeket fogad

Harminc év után ismét van bölcsőde Tompán. A pénteken átadott intézményben húsz gyermeket nevelhetnek és hat új munkahely is létesült.

Múlt év május 19-én helyezték el annak a bölcsődének az alapkövét, amelyet pénteken ünnepélyes keretek között avattak fel a Bokréta Önkormányzati Óvoda szomszédságában. A húsz gyermeket befogadó, új intézményben a két csoportszoba és a kötelező kiszolgáló­helyiségek mellett elkészült egy melegítőkonyha is.

– A bölcsőde befektetés a jövőbe – hangsúlyozta az avatón Bányai Gábor, a térség országgyűlési képviselője. Mint elmondta: a közel­múltbéli tompai óvodafejlesztés után nagyon remélték, hogy a bölcsődei projekt is sikeressé válik. A megyei önkormányzat által irányított Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) forrásairól is beszélt, melynek révén 150 millió forintos uniós támogatást tudtak erre a beruházásra adni.

– Mindez annak is köszönhető, hogy a települési és a megyei vezetők korábban megegyeztek: egymást fogják segíteni a fontos célok elérésében – tette hozzá Bányai Gábor, aki reményét fejezte ki, hogy mindig lesz annyi gyermek, hogy megtöltsék a bölcsődét, hiszen ez a „legfontosabb vidékfejlesztési program”.

Vedelek Norbert, a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat alelnöke emlékeztetett, hogy ebben az uniós ciklusban mintegy hatszáz TOP-os program valósult meg a megyében, mintegy hetvenmilliárd forint értékben.

– A kormány céljaival összhangban valósítjuk meg a fejlesztéseket a megyénél is. Fontosnak tartjuk a vidék népességmegtartó erejének a fejlesztését, a családok támogatását, az élhető vidék megteremtését, az infrastrukturális fejlesztéseket – mondta beszéde során Vedelek Norbert, aki örömmel számolt be arról, hogy nincs olyan települése a megyének, ahol ne történt volna valamilyen fejlesztés az említett időszakban. Mint elhangzott: a bölcsőde mellett az egészségügyi alapellátás fejlesztésére nyolcvanmillió, az önkormányzati intézményekre harmincmillió forint jutott a városban. Az inkubátorház is elkészült, az ipari park kialakítására pedig több mint 264 millió forintot fordíthatnak Tompán.

– Az új, korszerű bölcsődei szolgáltatás elindítása vonzóvá teszi városunkat a gyermeket vállalni készülő szülők számára, hozzájárulva ezzel Tompa népességmegtartó erejéhez – mondta Véh László, a város polgármestere. A bölcsődei beruházás kapcsán a költséghatékonyság fontosságát is kiemelte a város vezetője, aki elmondta, hogy a korszerű fűtésrendszer kiépítése mellett az elektromos áramot napelemekkel is biztosítják. A teljesen akadálymentesített épület energetikai mutatói is kiválóak, köszönhetően a szigetelésnek és a nyílás­záróknak.

Az avatószalag átvágása előtt Geszler Péter esperes-plébános szentelte fel az intézményt, amelynek megtekintése után mindenki elismeréssel szólt a város új ékességéről.

Közel harminc évet vártak Tompán az új bölcsődére

Tompán az első, húsz férőhelyes bölcsőde 1953. április 1-jén nyílt meg, maximális kihasználtsággal.

Az apróságokat egészen 1990. december 31-ig folyamatosan fogadták, de az akkoriban elindult országos bölcsődebezárási hullám a tompai intézményt is érintette. A mostani beruházással a bölcsődei ellátás közel harminc év után vált elérhetővé az időközben várossá avatott településen. Az intézményre régóta igény mutatkozott, amit az is mutat, hogy jelenleg nincs szabad férőhely.