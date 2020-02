Az óvoda bővítése áprilisban készül el Kunszálláson

Az eredeti tervekhez képest később, április végén fejezik be az óvoda bővítését Kunszálláson – számolt be hírportálunknak a település polgármestere, Almási Roland, aki több folyamatban lévő beruházást is megörökölt elődjétől.

A település egyik legnagyobb horderejű projektje továbbra is az óvodarekonstrukció. A tavaly elkezdődött beruházás azonban nem tud az eredeti ütemezésében megvalósulni a kezdeti nehézségek miatt, ezért a befejezés várható időpontja április vége – tudtuk meg Almási Rolandtól.

A polgármester elmondta, az óvoda bővítésére 110 millió forint uniós forrást nyert a település. Az önkormányzatnak ezt közel 50 millió forinttal kell kiegészítenie. Az óvoda egy új torna- és csoportszobával, illetve szociális helyiségekkel bővül. A régi szárnyban korszerűsítik a fűtést, az elektromos és vízhálózatot, illetve kicserélik a burkolatot, valamint a nyílászárókat. Mindemellett a kétszáz adagos közkonyha is megújul. A fejlesztéssel a nyolcvan férőhelyes óvoda százfősre bővül. Az óvoda átépítése alatt a gyermekeket a művelődési házban fogadják – részletezte a településvezető.

Arról is beszámolt, hogy nagy igény van a faluban bölcsődei ellátásra is, ezért célul tűzték ki egy bölcsőde megépítését is, melyre pályázaton próbálják a forrást előteremteni. A korábban tervezett volt takarékszövetkezeti épület megvásárlását elvetette az önkormányzat. A cél most már egy teljesen új bölcsőde megépítése. Jelenleg két lehetséges helyszínt mérlegelnek, a tervek pedig készülnek – mondta bizakodóan a polgármester.

A polgármesteri hivatal energetikai felújítására negyvenmillió forintot nyert a település. A kivitelezésre kiírt közbeszerzési eljárás lezárult, két helyi alvállalkozót is bevontak a munkálatokba. A felújítás februárban elkezdődött és várhatóan júniusban be is fejeződik, melynek során külső szigetelést kap a hivatal, kicserélik a nyílászárókat és megújul az épület fűtésrendszere is – sorolta Almási Roland.

Hamarosan elkezdődik és még idén be is fejeződik a főutca hatvanmillió forintos rehabilitációja is. Jelenleg a parkolószigetek építési engedélyére várnak – mondta hírportálunknak a polgármester, aki szerint a fejlesztés nagyban meghatározza majd a település központjának arculatát. A belterületi szakasz egyik oldalán új, akadálymentes járda épül, utcabútorokat helyeznek ki az út mentén, 28 új parkolót alakítanak ki és három új gyalogátkelő is szolgálja majd a biztonságos közlekedést. Mindezek mellett a temető fejlesztése is folytatódik, ötmillió forintos támogatásból nyolc napelemes lámpát helyeznek ki a sírkertben a közeljövőben. Szintén ötmillió forintot nyert a település a belterületi járdák megújítására, ebből az összegből a rosszabb állapotú járdaszakaszokat újítják fel.

Az autópálya-lehajtó megépítésével kapcsolatban is történt előrelépés. A polgármester az AKA Zrt. vezérigazgatójával tárgyalt a közelmúltban. A megbeszélésen kiderült, hogy a korábbi passzív magatartás megváltozni látszik és az autópályát üzemeltető részvénytársaság nem gördít akadályt a lehajtó megépítése elé. Jelenleg a tervezés közbeszerzésének előkészítése zajlik – fűzte hozzá Almási Roland, aki egy másik nagyon fontos fejlesztést is az idei feladatok közé sorolt. Mint mondta, nagyon sok problémájuk van az ivóvíz minőségével. Néhány éve megépült az arzénmentesítő a településen, de azóta sem szívesen isszák meg a csapvizet a helyiek, mert bár arzénmentes, de nem jó az íze és besárgul tőle minden. A hatósági vizsgálatok szerint minden rendben van az ivóvízzel, mégis megoldást kell találni a panaszok orvoslására – hangsúlyozta a polgármester.