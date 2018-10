Az ovis úszásoktatás is a program része

Az óvodások, iskolások, valamint a humán közszolgáltatásban dolgozók számára indultak programok Szalkszentmártonban. A projekt a humán kapacitások fejlesztésére irányul, amely elősegíti a hátrányos helyzetben lévő térségek felzárkóztatását, javítja az itt élő gyermekes családok közszolgáltatásokhoz való hozzáférését. A kunszentmiklósi térség településeinek 480 millió forintos keret áll rendelkezésükre, ebből Szalkszentmártonnak közel 50 millió forint jutott.

A pénzt főként az óvoda és az iskola programjaira tudják ­fordítani. Úgynevezett okostorna indult az óvodában, amely egyebek mellett segíti a gyermekek érzékelésének, észlelésének fejlődését, a térbeli tájékozódást, erősíti a testvázat, javítja a koncentrációs képességeiket, megalapozza a figyelem jobb irányíthatóságát.

– A pályázat beadásakor tárgyaltunk Mikk Tibornéval, aki nyugdíjas pedagógusként már korábban is dolgozott az óvodában. Fontosnak tartottuk, hogy olyan személyt bízzunk meg a feladattal, akit ismerünk és elismerünk. Kiemelt szempont volt a kellő óraszám is, hiszen mindenki számára hozzáférhetővé kívántuk tenni a foglalkozásokat – mondta el érdeklődésünkre Jenei Edina pályázati-igazgatási ügyintéző, a helyi önkormányzat munkatársa.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Szeptemberben zenepedagógiai foglalkozás kezdődött óvodások számára. A kicsinyek zenei nevelését, a zene megszerettetését célzó, havi rendszerességgel ­jelentkező programját Kovácsovics Fruzsina kétszeres Fonogram-díjas énekesnő, dalszerző irányítja.

– Szintén a pályázatba terveztük az óvodás gyermekek úszásoktatását is. A dunaújvárosi uszoda felújítása miatt nem kis fejtörést okozott a feladat végrehajtása. Több intézmény összehangolt munkájának eredményeként a most nyitott élményfürdőben a Dunaferr úszószakosztályának edzői fogadják október 8-tól 10 napon keresztül a szalkszentmártoni és a kunszentmiklósi gyerekeket. Az óvodapedagógusok és a Korszerűbb Óvodáért Alapítvány is sokat tett azért, hogy minden gyereket el tudjanak vinni, valamennyiüknek legyen felszerelése, illetve a hátrányos helyzetű gyerekek is részesülhessenek a pályázat nyújtotta lehetőségből. Több gyerek most járt először fürdőben. A gyermekek testi-lelki egészségét támogató programok sorába illeszkednek bele a nyáron megkezdett lovas foglalkozások is – tette hozzá Jenei Edina.

A projekt keretében szeptembertől pályaválasztási tanácsadást is szerveztek az iskolásoknak. A nyolcadikosoké már elkezdődött, a következő félévtől a hetedikesek jönnek. A tanácsadás összetett folyamat, mivel egyénileg foglalkoznak 4 órában, valamint 2 órában a család részvételével a tanulóval. A feladattal megbízott szakember ­felméri a diákok verbális képességeit, gondolkodását, memóriáját, feltérképezi érdeklődési körüket, elemezi személyiségüket, konzultál pedagógusaikkal, majd a dokumentáció elkészítése után kerül sor a tanácsadásra. A projekt keretében a helyi közszolgáltatások egyéb területein dolgozók továbbképzése is megvalósul, melyek a hiányszakmák körét ölelik fel.

A térségre 480 millió forint jutott

Megyénk 38 települési önkormányzata, a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat, valamint két intézmény és két civil szervezet hét konzorciumba tömörülve nyújtott be pályázatot a Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek című európai uniós felhívásra és nyert 3,5 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást. A fejlesztés Kunszentmiklóst és a térségében lévő hat kistelepülést érinti. A rendelkezésre álló keretből intézmények újulnak meg, programok valósulnak meg Apostagon, Dunaegyházán, Kunadacson, Kunpeszéren, Szalkszentmártonban, Tasson és Kunszentmiklóson.