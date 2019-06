Az otthon és az itthon fogalma egészen más jelentést hordozott

Öröm, bánat, meghatottság, tisztelet egyaránt megjelent a felvidékiek immáron hagyományosnak mondható hétvégi találkozóján.

Az utolsó vonat 70 éve, 1949. június 5-én indult el Magyarországra. Csaknem 100 ezer felvidéki, 23 ezer magyar család kényszerült elhagyni otthonát 1947 és 49 között. A szülőfalu kényszerű elhagyása után éveken, évtizedeken át nem lehetett találkozni az otthonmaradottakkal. Ennek tükrében értékelődik fel ez a nap, amikor szabadon lehet találkozni a rokonokkal, barátokkal – mondta megnyitójában Csepregi Csaba, a Rákóczi Szövetség Bácskai Szervezete elnökségi tagja.

Vörös Szilárd, Felsőszentiván polgármestere pedig köszöntőjében arról is szólt, hogy sokadik alkalommal találkozhatnak, ezeken az összejöveteleken számos örök érvényű gondolat megfogalmazódott. – Remélem, ezúttal is olyan emlékeket idézünk fel, amelyek erőt adnak a folytatáshoz és a találkozásokhoz. Jöjjenek máskor is! – fogalmazott a Rákóczi Szövetség mellett a társházigazda szerepet is betöltő település vezetője.

Molnár Zoltán, Naszvad polgármestereként első ízben Felsőszentivánon járva tolmácsolta a szülőföld üzenetét.

– Annak idején a lakosság több mint felét embertelen módon elhurcolták, kitelepítették, megalázva mindennemű emberi méltóságukat. Naszvad idén ünnepli 750 éves történetét, a község krónikájában az 1947–48-as eseményeket fekete foltként említhetjük. A Beneš-dekrétumok lehetetlenné akarták tenni a felvidékiek mindennapi életét, lelkileg össze akarták törni őket. A kitelepítésekre emlékezni kell, hiszen mi csak elképzelni tudjuk az összetört szívek fájdalmát, keserűségét. Ahogy nekünk elmondták, úgy mi is elmondjuk a fiatal korosztálynak, mi is volt a kitelepítés. Az általa okozott fájdalom enyhíthető bocsánatkéréssel és megbocsátással, a sorrendet viszont be kell tartani. Szomorú, hogy a bocsánatkérés a mai napig nem történt meg, erre még várni kell – fogalmazott.

Fekete András a Rákóczi Szövetség 30 éves múltjáról, működéséről, támogatási programjairól számolt be. Mint mondta: a központból a közel 24 ezer tagot számláló 450 helyi szervezetet irányítják. A bácskai szervezet hivatalosan 1997 áprilisában alakult, jelenleg több mint száz fővel működnek, ezzel az egyik legnagyobb szervezet az övék, programjaik alapján is a legaktívabbak közé tartoznak, ezért bízhatunk a további, hosszú távú működésben és együttműködésben.