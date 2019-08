Az orvosi rendelőt is újjávarázsolták

Több mint 164 millió forintból végezték el a művelődési ház, a polgármesteri hivatal és az orvosi rendelő teljes energetikai korszerűsítését. Emellett bővítették a művelődési házat két épületszárnnyal is. A három intézményt közösen adta át Rausch Sándor, a megyei közgyűlés alelnöke, Nagy Ferenc, Pirtó polgármestere és Bányai Gábor, a térség országgyűlési képviselője.

Az önkormányzat a területi operatív program pályázatán nyert bruttó 73 millió forintot, amelyet önerőből további 6 millió forinttal kibővített, így valósulhatott meg a három intézmény épületének teljes energetikai korszerűsítése – emlékeztetett Nagy Ferenc polgármester. Elmondta, hogy a művelődési ház, az orvosi rendelő és a polgármesteri hivatal, amelyek egymás szomszédságában helyezkednek el, külső hőszigetelést kaptak, az épültek padlásterét is szigetelték, valamint új külső kőporos burkolatot is kaptak az épületek. Az orvosi rendelőben és a polgármesteri hivatalban akadálymentes vizesblokkokat is építettek. Mindhárom intézményben kialakították a biomasszával való fűtésrendszert egy közös kazánházzal.

A kazánban egy helyi faládakészítő vállalkozásnál visszamaradt és ledarált faaprítékot vásárol majd fel az önkormányzat és azzal fognak fűteni. Ezzel mintegy negyvenszázalékos megtakarítást remélnek a gázfűtésnél – emelte ki a polgármester. Mindhárom intézmény épületében a régi, elavult ajtókat és ablakokat újakra cserélték, három­rétegű üveggel ellátott külső nyílászárókkal látták el.

A művelődési házban az energetikai fejlesztéseken túli felújításokat és épületbővítést egy vidékfejlesztési pályázaton nyert további 36,7 millió forintból tudták megvalósítani. Kiállító- és multifunkcionális foglalkoztatótermeket alakítottak ki, ahol projektor és más digitális, informatikai eszközök segítik, hogy a falu lakói ingyen hozzáférhessenek az internethez és más digitális szolgáltatásokhoz. A helyi gazdálkodók, vállalkozók többek között itt szabadon használhatják majd a számítógépeket, hogy a különböző pályázati lehetőségek között keressenek, de az idősebb korosztály számára lehetőséget kívánnak adni, hogy elsajátíthassák a számítógép használatát.

A művelődési házban a jövőben a halasi kórház egészségügyi szakembereinek bevonásával életmóddal kapcsolatos és egészségmegőrző előadásokat terveznek, valamint a gazdáknak, vállalkozónak is szeretnének szakmai előadás-sorozatokat szervezni agrár-és más gazdasági, pénzügyi szakemberek bevonásával.

Még tavasszal elkezdődött a helyi óvoda és iskola épületének energetikai korszerűsítése is, amely 54 millió forint pályázati forrásból valósul meg. Itt is kiépítik a biomasszával való fűtésrendszert két külön kazánnal, valamint az iskolában akadálymentes mosdót alakítanak ki, a felújítási munkálatoknak hamarosan itt is a végéhez érnek. Nagy Ferenc elmondta még, hogy az óvodában a közeljövőben egy sportudvart is építenek, valamint a falugondnoki gépkocsi cseréjére és a háziorvosi szolgálat részére egy lakás építéséhez is pályázatot adnak be.

Folytatódnak a fejlesztések

Rausch Sándor, a megyei közgyűlés alelnöke kiemelte: a mostani európai uniós költségvetési ciklusban a Kecskemétnek juttatott támogatásokon kívül közel 63 milliárd forint pályázati forrást kaptak a megye települései több mint ötszáz beruházásra. Ezzel azonban a fejlesztések sora nem állt le, az önkormányzatok komoly támogatásra számíthatnak a Magyar Falvak program keretében is, amelyből további jelentős fejlesztéseket tervezhetnek.