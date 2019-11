Az orgonaművész új darabot visz a Kodály Iskolába

Három dimenzió címmel kedden 17 órakor a Kodály Iskolában három kecskeméti kötődésű fiatal közreműködésével hallható ingyenes koncert. A három zenész – Magda Dávid, Solti Árpád és Balogh Máté – három stílust képvisel.

– Milyen jellegű koncertre számíthat a közönség? – kérdeztük Magda Dávid orgonaművészt.

– Két éve kezdtem el egy kortárs zenei sorozatot szervezni Egerben, az Eszterházy Károly Egyetemen, ahol tanítok is. Hiánypótlónak éreztem ezt a programot, így a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósítottam meg eddig közel húsz művésztársammal az eddigi koncerteket, melyek között kórusok és kisebb kamaracsoportok is szerepeltek már. Az egri programok mellett Göteborgban, valamint Gyöngyösön és most Kecskeméten is bemutatunk néhány érdekes darabot. Nagy sikere van a koncertsorozatnak, mely kortárs zenénél nagy szó. Bízom benne, hogy ez így is fog folytatódni még sokáig, hiszen a közönség tart minket életben, nekik alkotunk.

– A Három dimenzió cím mire utal?

– A koncerten három szerző műveiből csendül fel néhány opusz, melyeket igyekszem összekötőszövegekkel érthetőbbé, befogadhatóbbá tenni és műhelytitkokról is beszámolni. Továbbá kivetített képekkel színesítjük a programunkat, melyek szorosan a darabokhoz kapcsolódnak. Ez adta az ötletet a három dimenziónak, hiszen háromféleképpen mutatjuk be a zenét, hang, kép és próza formájában.

– Kik működnek közre a koncerten?

– A kecskeméti koncerten dr. Balogh Mátétól, Solti Árpádtól és tőlem hangzanak el darabok. Zongorán játszik dr. Balogh Máté és Czingel Sándor, orgonán jómagam, csellón Kirkósa Tünde, valamint a Kodály Zoltán Iskola Antanténusz Gyermekkara, Szegedi Ildikó karnagy vezetésével, dr. Feketéné Rodler Anett zongora­kíséretével.

– A kecskeméti közönség már többször hallhatta önt játszani. Milyen gyakran jár a hírös városban?

– Fellépő művészként legtöbbször orgonakoncerteket adok, de a szerzői esteken kamarapartnerekkel együtt is játszom. Így egy évben egyszer vagy kétszer mindig jövök Kecskemétre, de nem mindig a Kodály Iskolában lépek fel. Tavasszal improvizációs kurzust tartottam a Kodály Iskola orgonaszakos növendékeinek, ami szintén egy remek és különleges esemény volt az életemben.

Gyermekoperát ír az Egérkirályból

Magda Dávid 2017 őszén az Új Magyar Zenei Fórum Zeneszerző­versenyen nyerte el az Eötvös Péter Alapítvány különdíját, valamint a közönségdíjat a nagyzenekari kategóriába benyújtott, Egy leukémiás lány emlékére című művével. Több műve született az elmúlt években, melyeket egyre szélesebb körben játszanak, és ami ennél is megtisztelőbb számára, hogy már több neves művésztől kapott felkérést egy-egy darab megalkotására. Jelenleg Juhász Magda Egérkirály meséjét zenésíti meg gyermekoperának.