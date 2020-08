Az olvasást is népszerűsítették a solti táborban

A Vécsey Károly Művelődési Ház és Könyvtár egyhetes napközis tábort rendezett. A programok a könyvtárban, valamint a körülötte elhelyezkedő parkban zajlottak, de kerékpárral és gyalog is kirándultak a településen belül. A táborban, amely reggel nyolctól délután négyig tartott, harmincegy helyi általános iskolás gyermek vett részt.

Huber Ágnes könyvtáros, a tábor vezetője elmondta: könyvtári táborként a heti program összeállításában az olvasás iránti érdeklődés felkeltése is céljuk volt, ezért már hónapokkal előtte figyelték, hogy milyen könyveket kölcsönöznek szívesen a gyerekek. Ennek eredményeképpen választották a tábor témájának a Geronimo Stilton-könyveket, mert azok népszerűségben elöl járnak a kölcsönzők között. Ezeknek a könyveknek a témái köré építették a tábort, mivel úgy ítélték meg, hogy a feladatokkal majd könnyen tudnak azonosulni a részt vevő gyerekek.

Kinti és benti programok, színes, változatos napok követték egymást. A könyvtár dolgozói rejtvényeket, talányokat, találós kérdéseket állítottak össze. Nyomozási feladat részeként fényképeket is kellett készíteni a táborozóknak saját fényképezőeszközzel. Ehhez szakmai segítséget is kaptak a minél jobb eredmény érdekében.

Részt vettek zenés foglalkozáson, ahol lehetőségük volt a hangszerek kipróbálására. A kézműveskedéssel elkészített alkotásokat egy kiállításon fogják bemutatni. Erdei iskolában is voltak, ahol kemencés lángost sütöttek, majd kalandos útvonalon haladva keresték meg a csapatzászlót. Volt sportprogram is, ahol az egészséges életmódról is beszélgettek. Az eseménydús hét közös főzéssel, majd színházi programmal zárult.

Huber Ágnes, a tábor vezetője elmondta, hogy a nyári napközis tábor szervezésével a szülőknek is szerettek volna besegíteni a könyvtár dolgozói. Örömmel látták, hogy a gyerekek a sok hónap otthon töltött idő után, láthatóan szívesen vettek részt a programokon, örömmel fogadták a közösségi együttlétet.

– Bízunk abban, hogy a tábor felkeltette a résztvevők könyvek és olvasás iránti érdeklődését és ezután rendszeres látogatói lesznek könyvtárunknak – tette hozzá a táborvezető könyvtáros, Huber Ágnes.