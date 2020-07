Az Izsáki úton működhet tovább a kertészeti kar Kecskeméten

Elköltözik a kecskeméti egyetem Kertészeti és Vidékfejlesztési Kara a Mészöly Gyula térről az Izsáki útra, és a GAMF-fal lesznek egy épületben. Az irodák és tantermek gyakorlatilag már kiürültek, egyedül a talaj- és növényvizsgáló laboratórium és az Agrártudományi Tanszék marad. A Petőfi iskolának viszont lehetősége lesz bővülni.

A Neumann János Egyetem Kertészeti és Vidékfejlesztési Karának közösségi oldaláról értesültünk, hogy a kar elköltözik a Mészöly Gyula (korábban Erdei Ferenc) térről. Az ügyben megkerestük az egyetemet, de nem kívántak nyilatkozni.

Az épületet 1974. április 30-án adták át, tehát közel fél évszázadon keresztül itt volt a kecskeméti kertészképzés központja. 2012-ben igen érdekes helyzet állt elő, ugyanis a főiskolai épületbe beköltöztették a Petőfi iskolát, a Tanítóképző (ma Pedagógusképző) Kar gyakorlóintézményét, azaz a kertészetis főiskolások, majd egyetemisták és a petőfis kisiskolások egy helyen tanultak: a nagydiákok az elsőn és a negyediken, a kicsik a második-harmadik emeleten. A Petőfi régen a Budai utcában, az egykori sárga iskolában működött, de már nem akartak többet költeni az önkormányzat tulajdonában lévő, helyenként balesetveszélyes ingatlan felújítására.

Mint a kertészeti kar több munkatársától megtudtuk, tavasszal, a veszélyhelyzet hozta távoktatás alatt már hallottak arról, hogy hamarosan új helyre kerülnek. Nagyjából ekkor derült ki az is, hogy egy új alapítvány működtetheti július 1-jétől a Neumann János Egyetemet, amelyből kiválik a Pedagógusképző Kar, és beolvad a Károli Gáspár Református Egyetembe. A szóbeszéd a költözésről aztán valóra vált.

Szerdán ellátogattunk a Mészöly Gyula téri épületbe. Az aulában ládákba pakolt könyvek és a végzősökről készült tablók mellett a tér Kossuth-díjas névadójáról, az Állami Kertészeti Kísérleti Telep, a későbbi Zöldségtermesztési Kutató Intézet alapítójáról készült festmény várt még szállításra. Az irodák és a termek már nagyrészt üresek voltak, mint megtudtuk, egy kamionnal korábban elszállították a bútorokat. Kertészeti 1974–2020 – szívvel és virággal szegélyezett búcsúfeliratot láttunk az egyik terem tábláján.

– Az egyik szemünk sír, a másik nevet. Hiszen sokunkat több évtizednyi emlék és élmény fűz ehhez a helyhez, az oktatók nagy része itt tanult és itt is folytatta később hivatását. Azt hiszem, az egykori és talán a jelenlegi hallgatók is szomorúak kicsit. Úgyhogy nehéz az elválás, de próbáljuk pozitívan nézni a dolgot, hiszen minden változás megújulást is hozhat. A hallgatóknak igyekszünk majd ugyanazt a színvonalat nyújtani az oktatás terén, mint eddig, és reméljük, az új helyen is sikerül megtartani a kertészeti kar családias légkörét – mondta egy névtelenséget kérő tanár.

Hangsúlyozta: a GAMF 3-4. emeletén kényelmesen elférnek majd, korszerűbb irodákat, tantermeket használhatnak, és előnyös lesz olyan szempontból is az átköltözés, hogy a kertészetis hallgatók kortársaikkal és nem kisiskolásokkal lesznek együtt. Az oktatók azt remélik, az előadásoknak és szemináriumoknak is nyugodtabb helyszínt biztosít majd új Izsáki úti otthonuk.

A kar Vacsi közön lévő bemutatókertje az üvegházzal és fóliasátrakkal természetesen marad, az egyetemistáknak továbbra is itt lesznek gyakorlati óráik szőlő-, gyümölcs- és zöldségtermesztésből, valamint dísznövénytanból. A hírportálunknak nyilatkozó oktató szerint bár megszűnik az eddigi előny, hogy csak a szomszédba kellett átmenni gyakorlatra, ám az órarend okos kialakításával nem jelenthet gondot a hallgatók idejutása az Izsáki útról.

Van olyan egység viszont, ami a régi épületben dolgozik tovább, jelesül a talaj- és növényvizsgáló laboratórium és az Agrártudományi Tanszék. Úgy tudjuk, a labor átköltöztetése igen költséges és időigényes is lett volna, hiszen itt vegyszereket is tárolnak, ehhez az Izsáki úton még ki kell majd alakítani és hatóságilag engedélyeztetni a speciális körülményeket biztosító helyiséget. Az épületet tehát együtt fogja egyelőre használni a két egyetem, a Neumann és a Károli, információink szerint erről már meg is született a megállapodás.