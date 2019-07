Az iskolaigazgató és az érsek volt a Faluszépítő Társaskör vendége

Kérjetek és kaptok, keressetek és találtok, zörgessetek és ajtót nyitnak nektek. Ez az bibliai idézet volt a mottója a Faluszépítő Társaskör kilencedik, csütörtöki találkozójának.

Lezsák Sándor országgyűlési képviselő, házigazda ezúttal Olajos Istvánnal a lakiteleki általános iskola igazgatójával és dr. Bábel Balázs a Kalocsa-kecskeméti érsekkel beszélgetett a helyi művelődési házban. A közel másfél órás beszélgetés alatt Lezsák Sándor családjáról, barátaikról, hivatásukról faggatta két vendégét. A beszélgetésnek azonban több apropója is volt. Nemrégiben jelent meg ugyanis Lezsák Sándor legújabb könyve, Nagypapa a bőröndben címmel, a közelmúltban a kalocsai Nagyboldogasszony Főszékesegyházban emlékeztek meg dr. Bábel Balázs húsz éves főpásztori szolgálatáról, Olajos István pedig harminc esztendeje kezdett el tanítani Lakiteleken – sorolta köszöntőjében Harmatos Áronné a Faluszépítő Egyesület elnöke.

Azt est során kiderült, hogy Olajos István köztiszteletben álló lakiteleki család sarja. Az édesapja egy emberöltőn keresztül volt postamester a településen. Felesége nem csak a magánéletben, de a munkában is mindig hűségesen mellette állt. Szeretettel nevelték gyermekeiket becsületre, tisztességre és tenni akarásra. Hitüket minden körülmények között megtartották és továbbadták. Teszi ezt Olajos István is feleségével, Ilonkával együtt. Az iskolaigazgatóról azt is megtudhatta a közönség, hogy nem csak kiváló történelem tanár, hanem kvízmester és kvízjátékos is. Emellett általános iskolai szakértő, hitoktató és önkormányzati képviselő is volt. Képviselőként is azon munkálkodott, hogy a falu fiataljai olyan környezetben nőjenek fel, ahol érték a becsületesség, a felebaráti szeretet és egymás tisztelete.

Dr. Bábel Balázs munkásságát három mondattal lehetne összefoglalni. Az Isten országútján. A szó erejével. Az Isten országért – fogalmazott köszöntőjében Harmatos Áronné. Mint mondta, Bábel Balázs kiváló szónok és főpásztor. A latin és a paraszti kultúra örököseként mindig is nagyon fontosnak tartotta a hagyományoknak az ápolását. Igazi magyar ember. Egyenes, tiszta beszédével határon innen és túl nagyon sokakat kapcsolt Krisztushoz és erősített meg a jóban, a nemzettudatban.