Az iskolában folyó munkát mutatták be cégvezetőknek

Évzáró rendezvényen mutatta be külső partnereinek az idei iskolai munkát a Bajai Szakképzési Centrum Kalocsai Dózsa György Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma, illetve Kossuth Zsuzsanna Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája.

Gyakorlati képzőhelyeket láttak vendégül a szakgimnáziumok. A téli szünetet megelőző rendezvény nemcsak azoknak a gyakorlati képzőhelyeket biztosító cégeknek szólt, akikkel az intézmények együttműködnek, hanem olyan diákoknak is, akiknek lassan el kell dönteniük, hogy hol fogják teljesíteni a kötelező nyári gyakorlatot.

– Másodszor rendeztük meg a szakestet, ami a Bajai Szakképzési Centrum másik kalocsai intézményében (Kossuth – a szerző) már hosszú évek óta nagyon szépen működik. Mi tavaly indítottuk újra útjára a rendezvényt. Ez nem más, mint egyfajta éves eredményekkel tűzdelt beszámoló, és persze köszönet azon külsős partnerek számára, akik a duális képzésben gyakorlóhelyeket biztosítanak a szakképzésben nálunk tanuló diákoknak – mondta Fekete Antal, a Dózsa tagintézmény-vezetője.

– Idén először szervezte a Dózsa és a Kossuth együtt, hiszen együtt könnyebb. A Mócsy János utcai tanműhelyben találkoztunk, átmentünk a Kossuth tankonyhájára, ahol a szakoktatók és a diákok egy pörkölttel várták az odaérkezőket. Az estnek volt szakmai és kötetlenebb, beszélgetős része, hiszen tudjuk, hogy nagyon sok kérdés a fehér asztalnál dől el. Egyfajta tapasztalatcsere is történt: megbeszéltük, hogy azok a diákok, akik itt vannak az intézményben, hogyan szoktak teljesíteni a B hetekben, a gyakorlati helyükön – foglalta össze.

– A Kossuth tanulóinak, illetve a vendéglátóüzleteknek biztosítottunk lehetőséget a bemutatkozására: az ebben a tanévben érkezett pincér- és szakácstanulók, valamint a nyári gyakorlatra kötelezett szakgimnazisták kaptak információt a vendéglátóktól, hogy segítsék őket a gyakorlati hely kiválasztásában – magyarázta a rendezvény másik apropóját Baranyiné Hellényi Viktória, a Kossuth szakmai tagintézményvezető-helyettese.

– Évek óta tartjuk ezt a találkozót, ami kiegészült egy, a Dózsával közös szakesttel. Hívtunk olyan támogató partnereket is, akik csak most kívánnak bekapcsolódni a tanulófoglalkoztatásba. Nekik és a többi gazdálkodó szervezet képviselőjének tartottunk előadást a november 28-án megjelent szakképzési törvényről, valamint tájékoztatást kaptak az iskola elmúlt egyéves szakmai munkájáról, versenyeredményeiről. Lehetőségük nyílt a két tagintézmény tanműhelyeinek a meglátogatására is, majd a Mócsy utcai tanműhelyben láttuk vendégül őket, az est zárásaként – sorolta a programot.