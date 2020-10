Az internetes zaklatásokról tartottak előadást Baján

Az Ady Endre Városi Könyvtárban, a Digitális Jólét Program keretében az elmúlt hetek­ben több bemutatóval, játékkal és előadással várták a gyerekeket, fiatalokat és szüleiket. A rendezvény témája az adatvédelem és a digitális médiaműveltség volt szülőknek, nagyszülőknek. Ennek egyik fő eleme egy előadás lett volna a virtuális agresszió koráról, de ez az aktuális járványhelyzet miatt elmaradt. Hal Melinda pszichológus összegezte előadását hírportálunknak.

A szakember szerint látjuk, hogy a virtuális agresszió egyre inkább megjelenik a virtuális térben. Elsősorban verbális agresszióról beszélhetünk, amikor a virtuális teret emlegetjük, de ma már egyre inkább teret hódítanak a videók és a számítógépes játékok is, a szakember szerint ezekre is figyelnünk kellene.

– Sok esetben látjuk, hogy a virtuális térben az agresszió nem tud megfelelően megjelenni, nem a megfelelő módon kap teret. Amikor megjelenik az agresszió és ez túlzott erőszakká válik, zaklatás lehet belőle. A közösségi portálokon egyértelműen látszik, hogy írásban nem megfelelő a személyes tér, ebből következik a rengeteg félreértés. Nem látjuk a másik arcát sok esetben, nem igazán érzékeljük, hogy hol van a határ. Ráadásul sokkal személytelenebb. Nem látjuk a másik rezdüléseit, nemcsak a mimikai rezdülésekre, hanem sokkal inkább a másik testtartására is gondolok. Mindenképpen bántalmazásokról van szó ezekben az esetekben – mondta Hal Melinda.

Nagyon sok esetben chatben történnek ma az online zaklatások. Ezek megtörténhetnek nemcsak konkrét privát üzenetben, hanem nagyon sok esetben más jellegű maga az agresszió kifejeződési módja. Ilyen, amikor kompromittáló kép kerül ki valakiről az internetre, és legtöbb esetben ezek a közösségi média felületét érintik.

Akár többmilliós megtekintése is lehet egy ilyen képnek, fűzte hozzá, és a fiatalok kevéssé edukáltak ezeken a területeken, de a szakemberek célja, hogy minél inkább oktassák őket ilyen témakörben is. A másik rendkívüli kutatási téma Magyarországon is, de a világ számos országában, a számítógépes játékokat érint. Nagyon érdekes tapasztalat az, hogy amikor a fiatalok elkezdenek játszani, akár egy csapatban is, emiatt kommunikálnak közben egymással, de sajnos nagyon sok esetben egymás teljesítményét keményen bírálják, személyeskednek, bántalmazzák közben társaikat, tudtuk meg Hal Melinda pszichológustól.

– A zaklatás, a bántalmazás ugyanúgy meg tud jelenni, mint egy közösségi platformon, tette hozzá. A biztonságos környezetet úgy kellene megteremtenünk, hogy a gyermek elmondhatja, mit élt át a játékban, még akkor is, ha a szülő nem érti. A legjobb az lenne a pszichológus szerint, ha a szülő is bekapcsolódna néha, hogy tudja, miről is beszél a gyerek, miért kedveli. Ha úgy érzik a szülők, hogy a játék már szenvedéllyé, függősséggé vált, akkor érdemes szakemberhez fordulni. A bajaiak és a térségbeliek problémáikkal bátran fordulhatnak a Bajai Ifjúsági Fórumhoz, itt tanácsot kaphatnak, konzultálnak szülővel, gyerekkel. A Bajai Ifjúsági Fórum (BIF) úgy működik, mint egy digitális központ, megtervezik a szakemberhez vezető utat a szülőkkel együtt – mondta Hal Melinda pszichológus, a BIF vezetője.