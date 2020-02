Az influenzajárvány idején még inkább szükség van a véradókra

Idén is meghirdette véradó versenyét a Magyar Vöröskereszt Kiskunhalasi Területi Szervezete a vérellátó szolgálattal közösen.

Az első véradást a Dékáni-szakgimnáziumban tartották, ez az iskola nyerte a tavalyi versenyt, innen jelentkeztek a legtöbben véradásra. Most is sokan vettek részt a diákok közül, de a tanárok közül is szép számmal adtak vért, összesen harmincan.

– A diákok közül hatan első alkalommal adtak vért és valamennyien úgy tervezik, hogy mostantól rendszeres véradók szeretnének lenni – mondta el Fekete Noémi, a Vöröskereszt területi titkára. Megtudtuk tőle azt is, hogy a véradóverseny hamarosan folytatódik a város többi középiskolájában is, valamint minden hónap első szerdáján a szokásos városi véradásra is várják a donorokat a Közösségek Házában.

Az országban felére csökken a véradók száma az influenzajárvány idején. A Magyar Vöröskereszt megyei szervezetei folyamatosan tartanak kihelyezett véradásokat, ezeken azonban a szokásosnál kevesebben tudnak részt venni. Sokan a náthás, influenzás betegség miatt maradnak távol, ők ugyanis nem adhatnak vért. A Vöröskereszt épp ezért véradásra buzdítja az egészséges véradókat, mert a járvány ideje alatt is szükség van a kiegyensúlyozott vérellátást biztosító vérmennyiségre.