Az illegális hulladéklerakók ellen küzdenek a csoport tagjai

Sorra teszik közzé az ille­gális hulladéklerakások helyszíneit a Közösen egy tisztább Kecskemétért Facebook-csoport tagjai. A lassan ezer főre duzzadó közösség alapítója, Szlávik József a tájékoztatást, a hasznos információk terjesztését tartja legfontosabb feladatuknak.

Szlávik József egy multinacionális cégnél menedzser, két gyermek édesapja. Nincs túl sok szabadideje, de februárban mégis magára vállalt egy igen nemes és elég nagy feladatot. Elindította a Közösen egy tisztább Kecskemétért Facebook-csoportot, azzal a céllal, hogy civil összefogással, a hatóságokkal is egyeztetve hatékonyan fellépjenek az illegális hulladéklerakás jelensége ellen.

– Már borzasztóan zavart, hogy lépten-nyomon, a belvárosban és a külterületeken is virágágyások helyett szemétkupacokat láttam. Szerintem sokan vannak ezzel így a városban. Tudom, hogy szoktak lenni szervezett szemétszedések országszerte, és az önkormányzat is elszállítja időnként a szabálytalanul lerakott hulladékot. Ezek a megmozdulások és intézkedések azonban csak tüneti kezelést jelentenek, és úgy gondoltam, egy másfajta megközelítésre is szükség lehet. Mi a megelőzésre és a szemléletformálásra helyezzük a hangsúlyt – mondta szerkesztőségünknek Szlávik József. Véleménye szerint a nemtörődömség és lustaság mellett sok esetben az információhiány vezet ahhoz, hogy a fölöslegessé vált dolgok nem a hulladéklerakóba vagy a hulladékudvarokba kerülnek, hanem az utcára vagy a parkokba, esetleg az erdőkbe. – Biztosan vannak, akik nem tudják, mit lehet kezdeni az építési törmelékkel, hol és mennyiért lehet leadni, vagy miként lehet szabályosan és környezetet kímélő módon megszabadulni a felújításból megmaradt festéktől. Éppen ezért tájékoztató anyagokat fogunk készíteni, hasznos információkkal, ezeket a szórólapokat a társasházakban fogjuk terjeszteni és postaládákba bedobni. Az első már készen is van – tudtuk meg a már közel 850 tagot számláló csoport szervezőjétől.

A lelkes önkéntesek egyre többször jelentkeznek fotókkal az illegális lerakásokról, a bejegyzésekből egyrészt feketén-fehéren kiderül, valóban milyen súlyos probléma ez Kecskeméten (is) – ugyanakkor segíti a városrendészeket is a munkájukban, hogy mely helyszínekre kell fokozottan figyelni. Ilyen például a Mezei utca, a Rákóczi iskola melletti terület, vagy egy Nyíl utcai üres telek. De óriási halom volt nemrég Katona József szülőháza közelében is. Szlávik József szerint egyébként gyakran az ártalmatlannak gondolt zöldhulladék indítja el egy illegális lerakás kialakulását. Valaki leteszi a levágott ágakat, füvet egy parkos részen, más ezt meglátva odahord egy-két doboz kommunális szemetet, és aztán esetleg következik az építési törmelék, az autógumi, a hűtő és más veszélyes hulladék. Tehát az is fontos, hogy a faleveleket, füvet a tulajdonos kapun belül komposztálja vagy zöld zsákba gyűjtse.

A szervező hozzátette: terveznek egy útmutatót azokra az esetekre is, ha valaki szemtanúja lesz annak, ahogy mások az utánfutóról vagy a csomagtartóból kidobálják a szemetes zsákokat. Ilyenkor jó tudni, mely hatóságnál lehet bejelentést tenni. A Városrendészet pedig az időpont birtokában célirányosan vissza tudja nézni a közeli térfigyelő kamerák felvételeit.

A csoport nagyon aktív, az alapító-szervező úgy látja, beindult az információk áramlása, és minél többen csatlakoznak, annál többen fognak értesülni a közérdekű tudnivalókról, például hogy miként lehet igényelni lomtalanítást, vagy hogy mikor szállítják el a zöldhulladékot. – Nagy fába vágtuk a fejszénket, ez egy hosszú harc lesz, de a kitartás meghozza gyümölcsét, én hiszek ebben. Mindenkire szükség van, aki szeretne egy tisztább városban élni – jelentette ki József.

A Kecskeméti Városrendészet vezetője látja a csoportban a fantáziát, becsüli az alapító jó szándékát és tenni akarását, szorosan együtt is működnek vele. – Több ember többet lát, egy százezres városban jól jön minden segítség, hiszen hiába van kint harminc közterület-felügyelő kollégám, de más feladataik mellett nem mindig jut idő és energia a szeméthalmokra – mondta Csíkos Imre. Hozzátette: ha olyan illegális hulladéklerakást osztanak meg a tagok, amelynél tudnak intézkedni, például mert beazonosítható, ki rakta le, honnan került az utcára, rögtön cselekednek. A városrendészet vezetője ugyanakkor kijelentette: az nem jelenthet megoldást, ha a Városüzemeltetési Kft. mindenhonnan elszállítja az illegális szemetet, mert egyrészt nagy költség a helyi közösségnek, másrészt pedig szinte felhívás a lakókörnyezetükkel nem törődő illetőknek, hogy hordják nyugodtan az utcára a szemetet, nem lesz következménye.