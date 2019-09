Az idegenforgalom fellendülését remélik a központtól

Borturisztikai látogatóközpontként éledt újjá az egykori népszerű Cabernet Fogadó épülete Hajós-Pincefaluban. A lepusztult állapotú épület felújítására 180 millió forintot költöttek.

Hosszú éveken keresztül állt üresen a pincefalu egyik legismertebb épülete, a Cabernet Fogadó. Az enyészettől végül a város önkormányzata mentette meg, amely megvásárolta, majd a megyei önkormányzat által irányított területfejlesztési forrásból felújíttatta az épületet, ami turisztikai célpont lehet az oda látogatók számára.

– Hajós életében nagyon fontos ez a fejlesztés, ami remélhetőleg fellendülést hoz az idegenforgalomban. Ez az első lépés volt, mert folytatni szeretnénk a mostani 180 millió forinttal támogatott beruházást. A „sváb sarok” településeivel együtt újabb, 80 millió forintos pályázatot adunk be, amivel tovább erősíthetjük a térség turisztikai kínálatát – nyilatkozta Rideg László. A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat elnöke ünnepi köszöntője során szólt arról is, hogy a látogatóközpont új fejezetet nyithat az Európában is egyedülálló, közel 1200 pincéből álló falu életében. Hajós-Pincefalu több évszázados munkával létrehozott értékeit ugyanis még mindig kevesen ismerik, nincsenek kihasználva a bennük rejlő lehetőségek.

– A megyei turisztikai tervek között elsők között merült fel az itteni pincefalu sorsa, és akkoriban jött az ötlet a Cabernet megújítására. Ez az épület azért is fontos, mert kell egy közösségi hely, ahonnan kiindulhat a többi pince látogatóinak szervezése is – mondta el Rideg László.

– Számunkra, hajósiak számára a Cabernet Fogadó épülete fogalom. Amikor a ’70-es évek második felében felépült és megnyitotta kapuit, mint étterem, messze földön híre ment. A helyiek csak csodálkoztak, és büszkék voltunk arra, hogy a pincefalunkban egy ilyen rangos létesítmény nyílt. Annál szomorúbban tapasztaltuk és fájó szívvel vettük tudomásul a gazdátlanná válását és pusztulását – elevenítette fel az épület történetét beszédében Estókné Szalczer Erzsébet hajósi polgármester. Mint hozzátette: a város önkormányzata fontosnak tartotta az épület sorsát, hogy új életet vigyenek bele. Sok-sok gondolkodás és vita előzte meg a birtokbavételt és a hasznosítása körüli tervezgetéseket is, aminek felújítása megyei Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretéből valósult meg.

Bányai Gábor, a térség országgyűlési képviselője úgy vélekedett, hogy a Pincefalu lehet a megye Villánya. A látogatóközpont további részeinek felújítása – mint például az épület alatti pincerendszernek a kihasználása – is segíthet mindennek a megvalósulásában.

– A pincefalu, mostantól megerősítve a Cabernet Borturisztikai Látogatóközponttal és az itt termelő szőlészek-borászok tudásával, a gyöngyszeme lehet az egész országnak és Közép-Európának – jelentette ki Bányai Gábor, Hajós díszpolgára.

Gyerekkori élményeit festette meg képein a helyi művész

A magyar szőlő- és borkultúra, valamint Hajós történetét is bemutató látogatóközpont falait több helybeli alkotó – Kiss Ernő, Kiss Hajnalka, Megyesné Bajor Magdolna, Szalczer Istvánné, Umenhoffer Pál – művei is díszítik.

– Gyerekkorom élményeit festettem meg, az akkori náddal fedett, macskalépcsős pincéket, parasztbarokk épületeket, mint a nagyapámékét. Örömömre helyet kapott itt két triptichonom is, amikkel az egykori hajósiaknak is emléket állíthattam – mondta el lapunknak a tősgyökeres, hajósi sváb családból származó Umenhoffer Pál naiv művész. A szobafestő-mázoló végzettségű alkotó 2010-ben festette farostlemezre a kiállítóterekbe került hármas táblaképeit.