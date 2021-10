Az extravagáns tapéták világa vetekedhet a ruhadivattal

Akárcsak a ruházatnál a lakberendezés terén is trendi követni a legújabb divatirányzatokat. A bútorok mellett a fal, és így a tapéta az egyik sarkalatos pontja a szobák megjelenésének. A mai tapéták azonban egy teljesen új, modern miliőt adnak a helyiségnek, sőt akár extravagáns hatást is kiváltanak. A faltapéták pedig újra virágkorukat élik.

Az elmúlt években óriási változáson mentek át a tapéták, mind anyagukat, mind formavilágukat illetően. A régi fűrészporos tapéták, a festett falra tehető tapétacsíkok, az egyszerű mintás változatok már régen a múlté. A jelen a csillogás, a minimalista stílust jellemző színvilág, az extravagáns megjelenés. Ráadásul az ember akaratlanul is meg akarja simítani a felületüket, szinte megszólítják különleges, textiles felületükkel.

Rácz Róberttel és feleségével, Gönczöl Ágnessel, a kecskeméti Írisz Tapéta szaküzlet szakembereivel arról beszélgettünk, hogy miként változott meg a tapéták piaca, mennyire követik a magyar emberek a legújabb divatirányzatokat.

– Akárcsak a többi európai országban, mi magyarok is keressük az újdonságokat, a trendi darabokat, hogy otthonunk különlegesebb legyen. Nálunk is elérhetők mindazon gyártók termékei, mely más országokban. Rendszeresen járunk szakmai kiállításokra, fórumokra, hogy naprakészen követni tudjuk a trendeket. Ennek köszönhetően mi úgy válogatjuk össze a kínálatunkat, hogy minden stílus, irányzat helyet kapjon benne. Látva a vevői igényeket, nyitottak is mindre – kezdte a kitekintést Ágnes, majd körbe mutatta a különböző design tapétákat.

– A színeket tekintve néhány éve a szürke, annak világosabb tónusai, a fehér, a szürkés-barnás árnyalatok hódítanak leginkább, de újonnan már a kék és a türkiz is megjelenik. A vevők keresik és igénylik is a trendi visszafogott színeket, a csillogó vagy éppen olykor fémes hatású változatukat. Napjainkban rengeteg stílus hódít. Csak, hogy néhányat említsek: a modern 3D-s hatástól, a dzsungeles, leveles mintákon keresztül, a romantikus-vintage hangulat mellett, a modern klasszikuson át a minimalistáig. Így mindenki megtalálhatja a saját elképzeléséhez leginkább illeszkedő színt, mintát – részletezte Ágnes.

Hosszú évek óta már nem telibe tapétázzák a szobákat, hanem egy-egy falat, falrészt emelnek ki egy attraktív, különleges színű és anyagú tapétával.

– Még néhány éve divat volt, hogy egy csík mintás tapéta, egy csík sima tapéta. Ezt váltotta fel egy-egy falrész kiemelése – vette át a szót Róbert. – Ezek a tapéták nemcsak színben, de struktúrájukban is kiemelkedőek. Például szövethatásúak, barázdásak, nagyon apró mintásak, de egyszínűnek hatnak. A gyerekszobákban szintén jellemzően kiemelnek egy falrészt, oda azonban gyerekmintásat raknak fel, az unikornistól az űrhajósig, amit a kicsi kér. A kamaszok szívesen választják a graffitis hatásúakat vagy a New York, Párizs hangulatot ébresztőket. A többi falrészt pedig vagy a kiemelt tapéta színéhez illeszkedő világosabb árnyalatúval, vagy festéssel egészítik ki – sorolta fel tovább.

A tapéták régen egyrétegű papíralapúak voltak, ma már jellemzően duplák, vagy gyapjúrostosak, így könnyebb velük dolgozni, nem szakadnak el, felrakáskor elég csak a falat ragasztózni.

– Az élet számos területén, így nálunk is vannak retró termékek. Ilyenek például a fali poszterek, melyek újra keresettek. Természetesen nem a régi, egész nagy falat beterítő tájképekre kell csupán gondolni, bár ilyenek is vannak. A tervezők kreativitása messze túlmutat már mindezen. Népszerűek például a nonfiguratív képek vagy éppen a nagy festők képeit, stílusait megidézők. Sőt vannak háromdimenziós hatásúak is, tapétában, poszterben, falpanelben egyaránt. Aki most otthona megújításában gondolkozik, éppen ezért nincs is egyszerű helyzetben, hiszen olyan sokféle kreatív megoldás, ötlet tárul elé, hogy a döntés nem könnyű. Ugyanakkor egy jól megválasztott tapétával egy teljesen új hangulatot teremthet otthonában – mondta végül Róbert.