A korábbi Covid-pozitív véradók jelentkezését is várják

A koronavírus-fertőzésen átesetteket is várja a Vöröskereszt, tőlük vérplazmára volna szükség.

A Magyar Vöröskereszt kalocsai csoportja több olyan véradást is szervezett, amelynek végeredményére igazán büszkék lehetnek. A járvány ellenére meghirdették és fenntartották a decemberi időpontokat, bízva abban, hogy sokan jöhetnek haza az ünnepekre, és megnő a véradási kedv. A korábbi Covid-pozitívok jelentkezését is várják, őket vérplazmaadásra jegyzik fel.

– Novemberben két helyszínen volt kimagaslóan jó a véradási szándék. Az egyik a hajósi, a másik a kalocsai retró véradásunk volt – számolt be Szeitzné Nyírő Csilla. A kalocsai Vöröskereszt vezetője elárulta: ezeken a helyszíneken néhány óra alatt negyvennél többen jelentek meg.

A helyi Vöröskereszt-csoport az év utolsó hónapjában és a két ünnep között is aktív lesz, bízva abban, hogy sok Kalo­csáról elszármazott személy is a városban lesz. Szeitzné leszögezte: azokat a véradókat is várják ezekre az alkalmakra, akik átestek a Covid-fertőzésen, mert tőlük a kezelésben rendkívül fontos szerepet játszó vérplazmára lenne a legnagyobb szükség. Hozzáfűzte: esetükben kérni fogják a pozitív tesztről szóló igazolást, de fontos feltétel, hogy legalább három hete gyógyultnak kell lenniük. A volt koronavírusosokat a véradó alkalmakon csak regisztrálják a Vöröskereszt munkatársai, maga a mintavétel már máshol, külön értesítés szerint történik.