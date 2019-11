Az Év Vállalkozóit is díjazzák

A Vállalkozók Országos Szövetségének (VOSZ) Bács-Kiskun megyei szervezete büszke arra, hogy a megyében tevékenykedő kis-, közép- és nagyvállalkozások, illetve egyéni vállalkozók alkotják a helyi gazdasági élet gerincét. A hagyományoknak megfelelően idén is kitüntetések átadására kerül sor a kiemelkedő vállalkozói teljesítmények elismeréséül.

A 2019. november 29-én, pénteken 18 órakor a Four Points by Sheratonban megrendezésre kerülő Prima díjátadó gálaesten kerül majd sor a megyei Év Vállalkozója Díjak átadására. A helyszín és az időpont sem véletlen, hiszen a VOSZ által immár 15 éve alapított megyei Prima díjak is ekkor kerülnek átadásra a helyi vállalatok és vállalkozók összefogásából, a térségünkben lévő kulturális értékek megőrzése céljából.

Ekkor veheti át kitüntető elismeréseit az Év Ipartechnikai Vállalkozója, az Év Mélyépítő Vállalkozója, az Év Élelmiszeripari Vállalkozója és az Év Mezőgazdasági Vállalkozója is, akik tevékenységét 2019-ben a VOSZ megyei elnöksége a legkiemelkedőbbnek ítélte meg. Ezen túl elhangzik még a gálán annak a két megyei díjazottnak a neve is, akik az országos Év Vállalkozója Díjakat vehetik majd át Budapesten, a Művészetek Palotájában megrendezésre kerülő rangos gálaesten.

Idén is átadja a VOSZ a Kiemelkedő Társadalmi Szerepvállalásért Díjat, melynek felbecsülhetetlen erkölcsi értéke önmagáért beszél. A kitüntetés átvételére szintén a kecskeméti Prima gála nyújtja a legméltóbb helyszínt.