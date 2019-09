Az év pedagógusának a diákok visszaigazolása a legfontosabb

Nevelő-oktató munkája elismeréséül Az év pedagógusa díjat adományozta a Kecskeméti Tankerületi Központ Gyenes Attilának, a Dózsa György Általános Iskola pedagógusának. Elismerése kapcsán beszélgettünk vele.

Megtudtuk, a tősgyökeres félegyházi származású tanár tudatosan készült a pedagógusi pályára. A Petőfi Gépészeti Szakközépiskola után informatika–­matematika, majd technika szakon diplomázott. Pályafutása kezdete óta, 1998-tól tanít a Dózsa György Általános Iskolában, öt éve az intézmény igazgatóhelyettese. Azt vallja, hogy megfelelő alázat és elhivatottság nélkül nem lehet jól tanítani. A legfontosabb dolognak azt tartja, hogy őszintén kell szeretni, tisztelni a gyerekeket és a szakmát. A másik nagyon fontos dolog, hogy innovatívnak kell lenni, a tudást folyamatosan frissíteni kell, alkalmazkodva az új kihívásokhoz.

– Ez azért nagyon fontos, mert a jövő generációját ezekben az iskolapadokban neveljük ki, és ha látják, hogy a tanárok is befogadóak az új iránt, akkor a gyermekek is azok lesznek – hangsúlyozta Gyenes Attila.

– Minden gyermek más, nem lehet sablonosan tanítani, ezért módszertani frissítésekre van szükség. Ma már nem alkalmazható a frontális oktatás, helyette az interaktív módszereket kell előnyben részesíteni. Informatikaórán a csúcstechnológiákat – robotikát, 3D nyomtatást, drónozást – tanítjuk a gyerekeknek, de lehet, hogy mindez tíz év múlva ismét elavult lesz – tette hozzá az év pedagógusa. Gyenes Attila azt is kiemelte, hogy ez az elismerés nemcsak neki, hanem a kollégáinak is szól, hiszen sok mindenben segítik. Igazgatóhelyettesként ugyanis a tanítás mellett számos elfoglaltsága van még. Ilyen például az 5S program irányítása is.

Gyenes Attila a tanítás mellett folyamatosan képzi magát, autodidakta módon több szakmát is elsajátított: a környezetvédelmen át az asztalos- és fémipari munkáig sok mindenben jártas. A nyári szünetben például elkészítette a szúnyoghálókat az iskola nyílászáróira.

– Ezt azért tartom fontosnak, mert így a gyerekek is látják, hogy nem szabad lebecsülni a kétkezi munkát. Azt közvetítem a diákjaimnak, hogyha szakmát választanak, akkor törekedjenek arra, hogy abban a legjobbak legyenek. Bár sokan méltatlanul lekicsinylik a technika tantárgyat, én mégis nagyon fontosnak tartom. Sokat kampányoltam az óraszámemelés mellett és több tankönyvet is írtam a témában. Ma már a döntéshozók is belátják, hogy mekkora szükség van erre a tudásra. A hiányszakmákra koncentrálva ismét visszaépítik a tanmenetekbe, hogy a gyerekek mielőbb megtapasztalják, hogy milyen fontos is a kétkezi munka. Nálunk, a Dózsá­ban csoportbontásban tanítjuk a technikát. A lányok konyhai ismereteket, befőzést tanulnak, míg a fiúk barkácsolnak. Idén konyhakertet is kialakítunk az iskolában – sorolta az igazgatóhelyettes, akinek bár fontos a szakmai elismerés, ám a gyerekek visszaigazolása mindennél többet ér számára.

Gyenes Attila arról is beszélt, hogy munkája során nagy hangsúlyt fektet a magyarságtudat erősítésére. Arra ösztönzi a gyerekeket, hogy itthon kamatoztassák a tudásukat, de kitűzött célja az is, hogy Erdélyt minden gyermekkel megismertesse.

Közösen teszik szebbé az iskolát

A Kiskunfélegyházi Dózsa György Általános Iskola az országban egyedüliként négy éve csatlakozott ahhoz a nemzetközi önszerveződő mozgalomhoz, amit Japán­ban hívtak életre több mint két évtizede, és már több mint hét országban bebizonyította létjogosultságát. A Clean Up japán önszerveződő kezdeményezést Hidesaburo Kagiyama alapította 1993-ban, ma már több mint 700 ezer aktív tagja van Japánban. Az 5S módszer a rend, rendezettség, fegyelem, önfegyelem és ezáltal a hatékonyság kialakításának megalapozott módszere. A program során a gyerekek, a szülők és a pedagógusok közösen teszik szebbé az iskolát – nyilatkozta Gyenes Attila.