Az északi elkerülőt átadták, a bevezetőt lezárták

Több kecskeméti család is elég rosszul járt azzal az egyébként indokoltnak tűnő döntéssel, hogy az északi elkerülő út új szakaszának átadása után lezárták a Máriahegyi út városközpont felé vezető sávját.

Mint megírtuk, december közepén adták át a Kecskemétet északról elkerülő 445-ös út utolsó, M5-ös autópálya és 5-ös főút közötti szakaszát. Ez kettévágta az arborétum mellett kezdődő Máriahegyi utat (a Nyíri út folytatását), a keresztezésnél egy körforgalom épült. Az a kérdés már az elkerülő megnyitása előtt is felvetődött, mi legyen a jövőben a Máriahegyi úttal, hiszen nyilvánvaló volt, hogy ez lenne az M5-ös autópályáról a legrövidebb út a belváros, a Széchenyiváros és a kórház felé. Forgalma már korábban is igencsak megnőtt, viszont van olyan szakasza, amely csak 4 méter széles, ráadásul itt járda, kerékpárút és közvilágítás sincs, tehát nem terhelhető tovább (vagy előtte szélesíteni kellene). A városrendezési és városüzemeltetési bizottság pont emiatt úgy döntött még októberben, hogy az új körforgalomból ne lehessen kihajtani a város felé. Az elkerülő tehát elkészült, de egyik ágát az átadás után körülbelül két héttel később (érdekes, hogy nem rögtön) táblákkal, kordonnal le is zárták.

Ez viszont kellemetlenül érint sok családot, melyek a Máriahegyi út elkerülőn túli felén laknak, hiszen a korábban megszokott útvonal helyett kerülniük kell a Ladánybenei út és Budai út felé – hívta fel a figyelmünket az egyik érintett, Miháczi Zoltán. Ez főként a reggeli csúcsforgalomban okoz nehézségeket számukra. A kitérő nem is kilométerben sok, hanem inkább időben – mondta el a szerkesztőségünket megkereső családfő, aki kissé érthetetlennek tartja, hogy miért nem csak a teherautók behajtását tiltották meg a város felé.

Király József, a városüzemeltetési bizottság elnöke kérdésünkre elmondta: sajnálatosnak tartja, hogy a lezárás hosszabb útra kényszerít több családot, de most ez volt a legészszerűbb döntés, és egyébként a Máriahegyi út beljebb lévő szakaszán élők közül többen kérték is a tiltást, mert aggódtak a nagyobb forgalom miatt. Hozzátette: van szándék az út szélesítésére, de a felújítás körülbelül 1,5 milliárd forintba kerülne, ez pedig jelenleg nem áll rendelkezésre, az önkormányzat pályázaton szeretné előteremteni a forrást.

A teherautókat kitiltják az 5-ös főút egy szakaszáról

Miháczi Zoltán egy másik érdekes problémát is megosztott hírportálunkkal, ez szintén az északi elkerülőhöz kapcsolódik. A 445-ös és az 5-ös főút kereszteződésénél lévő tábla megtiltja a reptér felől érkező, 7,5 tonnánál nehezebb tehergépjárművek számára a kihajtást az 5-ös főútra. Olvasónk szerint ezzel a kamionokat a tábla az elkerülő úton veze­ti el az autópályáig, csakhogy ezzel az a gond, hogy ezen az útvonalon elég sok lakóház mellett mennek el, zavarva az ott élők nyugalmát, ráadásul három körforgalmon is át kell vere­kedniük magukat, míg ráhajthatnak a sztrádára Budapest felé. Valószínűleg a teherautó-vezetők is szívesebben választanák az 5-ös főutat (és lehet, hogy sokan ezt is választják, csak jelenleg nem szabályosan), hiszen ez négysávú (az elkerülő pedig csak kétsávos), nincsenek körforgalmak, és 4 kilométerrel rövidebb is ez az útvonal, mintha a 445-ösön maradnának.

A Magyar Közút válaszában viszont hangsúlyozta: az 5-ös főút két oldala az elmúlt években jelentősen beépült, a Talfája térségében, a Kossuth- és a Törekvés-lakótelepen élők folyamatosan jelzik társaságuknak a főút növekvő forgalmát, főleg a teherautók, kamionok nagy számát, a nagyobb zaj- és levegőszennyezést.

– A főúti szakaszon számos le- és felhajtó csatlakozás, kijelölt gyalogátkelő működik a külterületi lakosság, valamint a főút mentén üzemelő gazdálkodó szervezetek megközelíthetősége érdekében. A 445-ös számú elkerülő megépültével lehetőség nyílt a Kecskemét környéki tranzit tehergépjármű-forgalom biztonságosabb útvonalon történő vezetésére, az M5-ös autópálya és az új 445-ös elkerülő igénybevételével, ahol biztonságos, külön szintű és körforgalmú csomópontokon keresztül közlekedhetnek, tehermentesítve ezzel az 5-ös számú főutat, elősegítve az ottani környezeti hatások és közlekedésbiztonsági problémák mérséklését. A jelzett útiránytáblák nem tévesek, a fenti célkitűzéseket szolgálják – nyilatkozta hírportálunknak a Magyar Közút.

A cég hozzátette: az elkerülőn még folyamatban van az útiránytáblák teljes körű lecserélése, a táblák legyártása, kihelyezése, de rövidesen befejeződik. Az új forgalmi rend szerint a célforgalom kivételével a nehéz tehergépjárműveket az 5-ös főút érintett szakaszáról kitiltják, és az új elkerülőn keresztül az M5-ösre terelik.

