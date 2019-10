Az eredménytől függetlenül is folytatja munkáját a Mi Hazánk Mozgalom

Szombaton megtartotta kampányzáró standolását a Mi Hazánk Mozgalom a kecskeméti Budai utcai piacnál. Faragó Dániel, a párt kecskeméti polgármesterjelöltje értékelte a kampány időszakát.

Elmondta, hogy megtiszteltetés volt számára a jelöltség és ha nem is vasárnap, de idővel megkapja a meghatalmazást a város vezetésére. Mint mondta, szeretnének egy olyan ellenzéki erőt felépíteni, ami nem a hazája elárulásával kívánja leváltani a Fideszt az országban és Kecskeméten. Ígérte: mozgalomként a választások eredményétől függetlenül is felkavarják az állóvizet a továbbiakban, s hangsúlyozta, hogy újra van képviselete a nemzeti erőnek. Sajti Levente, a 3. számú választókerület képviselőjelöltje elmondta, hogy célja a kulturális élet fellendítése új klubok létrehozásával és zenei események szervezésével, valamint fejlesztenék a város zeneoktatását is.