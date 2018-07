Az első udvarhölgynek a tanulás és a sport marad az első helyen

Szombaton rendezték meg a 193. Anna-bált Balatonfüreden, melynek első udvarhölgye a kecskeméti Kanizsai Magdolna lett, aki elsőbálozóként vett részt az eseményen. Az udvarhölgy láthatóan fáradtan, de nagyon boldogan érkezett az interjúra és örömmel beszélt a mesébe illő báli élményeiről. A 19 éves Magdolna hatodikos kora óta röplabdázik, most a HÉP-Röpke igazolt játékosa, és a Katedra gimnázium tanulója, jövő évi érettségijére készül.

Ezt ne hagyja ki! Keresd a mobilodon: likebalaton.hu

– Báli ruhára cserélte a röplabdadresszt. Hogyan érezte magát ettől az éles váltástól?

– Kivételes pillanatokat jelentett nekem a bál, mert még sosem vettem részt ilyen jellegű rendezvényen. Valóban furcsa volt esküvői ruhát és magassarkút viselni, sminkeshez menni és Sissiéhez hasonló frizurát viselni. Őszintén szólva a magassarkú maradandó nyomokat hagyott a lábamon, nem ehhez vagyok szokva. Ettől függetlenül az egész bál meseszerű élmény volt számomra.

– Hogyan jött az ötlet, hogy részt vegyen az Anna-bálon?

– Gyerekkoromban minden évben megnéztem a báli közvetítést a televízióban, s már akkor lenyűgözött a világa. Hatott rám az, hogy milyen színvonalas és eltervezett esemény. Akkor még nem gondoltam, hogy el fogok ide jutni. Három évvel ezelőtt derült ki, hogy a párom édesanyjának és nekem is bakancslistás az Anna-bál. Idén tudtunk eljutni a párommal és az ő szüleivel, így mindannyian elsőbálozók voltunk.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

– Vágyott az elért eredményre?

– Meg se fordult a fejemben, csupán azzal a céllal mentem Balatonfüredre, hogy részt vegyek az Anna-bálon. Sokan szépségversenyként tekintenek az eseményre, ami a résztvevők közt is érezhető volt. Többen csalódottan nyugtázták az eredményt. Ez nem szépségverseny, hanem egy emlék.

– Hogyan zajlik a legszebbek kiválasztása?

– A közönség dönt a legszebb 16 lányról, a belépőhöz kapott számunk alapján, azt írva a szavazólapra. A tizenhat legtöbb szavazatot kapott lány közül pedig az öttagú zsűri választja ki a három legszebbet. Ekkor a közönség között kellett sétálgatnunk úgy, hogy lássák a számunkat. Nagyon jó érzés volt, mert már akkor többen utánam jöttek és megkérdezték a számomat, vagy megdicsértek. Meseszerű élmény volt a bál napján elvonulni a sok ember előtt, nagyon jól­esett a sok jó szó. Másnap pedig lovas kocsi vitt körbe Balatonfüreden, amit négy hófehér paripa húzott, az emberek pedig tapsoltak. Tényleg olyan volt, mint a mesékben.

– Hogyan készültek a bálra?

– Egy kiskunfélegyházi kölcsönzőben választottam ki a ruhámat, ami egy fehér esküvői ruha, mert az elsőbálozók fehérben jelennek meg az eseményen. A ruha maga egyszerű tervezésű, alul fodrokkal, amit stílszerűen balatoni hullámnak hívnak. Nagyon szerettem, mert olyan hercegnős. A bálon bécsi keringőt járnak, erre tánctanárnál készültünk a párommal.

– Milyen érzés volt a zsűri előtt állni, majd ilyen visszajelzést kapni magáról?

– Szokatlan volt, hogy mindenki minket nézett, eléggé zavarban voltam. Ugyan a röplabdameccseken közönség előtt játszom, de akkor igyekszem kizárni a külvilágot és csak a szurkolók energiáját érzem. Most viszont ténylegesen éreztem a sok ember figyelmét. Vacsora előtt derült ki, hogy beválasztottak a legszebb 16 közé és hiába a pazar menüsor, képtelen voltam vacsorázni. Emlékszem, az eredményhirdetés után, már a fotózásnál, még mindig úgy remegtem, hogy összekoccantak a kezemben a herendi porcelánok.

– Vágyik az első helyezett bálkirálynői trónjára?

– Nem, megérdemelte a címet. Nekem ez is hihetetlen, mintha megnyertem volna, hiszen egyáltalán nem is volt célom, csak bálozni mentem. Egyébként a zsűri szerint nagyon jó kisugárzásom van és főleg ez indokolta a döntést.

– Szeretne a továbbiakban a díjazott erényére alapozni?

– Számomra a sport és a tanulás az első. Fontos, hogy jól teljesítsek a csapatomban, és az érettségi is jól sikerüljön, mert szeretnék továbbtanulni. Most sodródom az árral, felkértek egy esküvői lapba fotózásra, amire igent mondtam. De azt gondolom, ez a maximum. Nagyon kritikus vagyok magammal, a külsőmmel és a belsőmmel szemben egyaránt és sosem a szépséget tartottam fő erényemnek. Sportolóként az a természetes számomra, hogy megdolgozom az eredményeimért, míg ez a helyezés annak köszönhető, amit a szüleimtől örökségként kaptam, nekem nem sok szerepem volt benne. A sport megtanított arra, hogy fegyelmezett legyek és akkor se képzeljem értékesebbnek magamat másoktól, ha jól teljesítettem. Még nem újítottuk meg a szerződésemet a csapattal, ezen múlik sok minden, az is, hogy hová megyek főiskolára. Továbbtanulás tekintetében a menedzsment, a gyógytorna és a mezőgazdaság területeiben gondolkodom, de még nem döntöttem. Alapvetően a reál tárgyak, főként a matek és a biológia a kedvenceim.

– Várható, hogy a közeljövőben ismét felölt egy hasonló ruhát?

– Öt éve vagyunk együtt a párommal, akit a békéscsabai röplabdás időszakom alatt ismertem meg, és ő az első szerelmem. De azt hiszem, erről őt is meg kell még kérdezni.

A hirtelen jött ismertségét Magdolna kedvenc sportja, a röplabda népszerűsítésére szeretné felhasználni

Magdolna nem tervezi, hogy szépségversenyeken induljon a jövőben, vagy bármilyen módon a szépségiparban vesse meg a lábát. Továbbra is sportolni és tanulni szeretne. Az eredménnyel járó hirtelen jött ismertségét a röplabda népszerűsítésére szeretné felhasználni. NB II.-es játékosként év végén többször állt már dobogón. Elmondása szerint csapata szép eredményeket ért el az elmúlt időszakban, ami bizonyíték arra, hogy érdemes a városnak beállni a sportág mögé. Büszkeség számára, hogy a sporton kívül az Anna-bálon elnyert címével is képviselhette városát és szeretett iskoláját.